التشكيل - الزناري أساسي وعودة أنطوي لـ طلائع الجيش.. وأجويرو يقود هجوم غزل المحلة

السبت، 28 مايو 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - زيزو - مصطفى الزناري

يبدأ مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش والذي تم استدعائه لـ منتخب مصر في التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري.

وعاد جون أنطوي لتشكيل الطلائع الأساسي لأول مرة منذ فبراير الماضي بعدما اكتفى بخوض 5 مباريات فقط في الدوري.

هداف الأجانب في الدوري المصري لم يسجل بعد خلال 212 دقيقة أي هدف الموسم الجاري.

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في المقابل يغيب عبده يحيى عن تشكيل غزل المحلة.

ويقود عبد الرحمن أجويرو وبجواره إبراهيما كونيه في الهجوم.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: مصطفى العش – معاذ الحناوي – محمود فتح الله – يحيى حامد

الوسط: هشام عادل - أشرف السيد – حميد ماو – وليد مصطفى

الهجوم: إبراهيما كونيه – عبد الرحمن أجويرو

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: رجب بكار - علي الفيل – مصطفى الزناري – محمد ناصف

الوسط: محمد جابر – عمرو السيسي – مهند لاشين

الهجوم: أحمد سمير – جون أنطوي - أحمد عبد الرحمن زولا

ويحتل الجيش المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.

بينما يأتي غزل المحلة برصيد 25 نقاط في المركز العاشر.

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