هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2012 جيدا؟ اختبر نفسك

السبت، 28 مايو 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي 2012

توج الأهلي بلقبه الثامن في دوري أبطال إفريقيا في سنة 2012؟

فهل تعرف مشوار الأهلي جيدا في تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك.

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