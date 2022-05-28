توتي يوجه أنظار العالم على مصر من خلال الأهرام للمشروبات

انعقد اليوم السبت الموافق 28 مايو اللقاء الصحفي الخاص باستقبال الأهرام للمشروبات للاعب الإيطالي الأسطورة فرانشيسكو توتي في مصر، ليشهد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع مشجعي ومحبي كرة القدم في مصر والعديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة، وذلك بحضور النجم الإيطالي توتي وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من ممثلي الشركة، ضمن مبادرة من مبادرات الشركة لتشجيع السياحة والترويج لها داخل مصر وخارجها.

وصل توتي القاهرة أمس الجمعة 27 مايو، والتقى ببعض من الشخصيات المصرية المؤثرة في احتفالية مميزة بإحدى فنادق القاهرة، ثم زار المتحف القومي للحضارة المصرية في جولة خاصة له مع عائلته، وانبهر من خلالها بتنوع حضارة مصر الفرعونية والاسلامية والرومانية وتضاعف هذا الانبهار وهذه المتعة عندما قام بجولته بين المومياوات والتعرف على تاريخهم ومكانتهم وبعض الأحداث التي مروا بها والمجهود المبذول حاليا لإظهارها في أفضل صورة ممكنة. وتكتمل رحلته في القاهرة عند مشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع محبيه ومشجعي كرة القدم.

صرح المدير التنفيذي للمبيعات بشركة الأهرام للمشروبات، بيتار برمانك قائلا: "بعد رجوع حركة السياحة العالمية، اتيحت لنا الفرصة مجددا لاستكمال مبادراتنا التي بدأناها في 2016 لتشجيع السياحة المصرية من خلال استقبال قامات كبيرة من لاعبي كرة القدم العالميين لحضور المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "يزور اللاعب عددا من المزارات المصرية ويقوم بنشاطات أخرى وينقلها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به ليراها كل متابعيه حول العالم بما يسلط الانظار على مصر من خلال قنواته وبمنظوره كسائح أجنبي له محبيه ومتابعيه حول العالم. وقمنا بدعوة فرانشيسكو توتي هذا العام لأنه يتميز بشهرته بين مشجعين كرة القدم المصريين والعالميين أيضا مع جذبه لأكثر من 7 مليون متابع مباشر حول العالم."

كما صرح: "إن هذا النوع من الزيارات يرسل صورة ايجابية عن مصر ويزرع ثقة محبي السياحة لإضافة مصر كوجهة أساسية في برامجهم السياحية، وإن مصر مستعدة دائما لاستقبال الوافدين من جميع أنحاء العالم."

خلال اللقاء، تحدث توتي عن زيارته وعن مدى انبهاره بمتحف الحضارة، وسعادته بحفاوة استقبال المصريين له وأنه لم يتخيل مدى حبهم له، وعن مدى تشابه الشخصية المصرية والشخصية الإيطالية في نواحي كثيرة ومختلفة، كما أجاب على عدد كبير من أسئلة الصحفيين.

ورحب عمرو القاضي باللاعب فرانشيسكو توتي، وشكره على تلبية دعوة شركة الأهرام للمشروبات لزيارة مصر والترويج للسياحة المصرية كما أشاد بدور الدولة في دعم السياحة وعلى دور القطاع الخاص المهم للترويج للسياحة المصرية ودعمها لإعادة حركة السياحة في مصر بما يليق بتميزها في جميع النواحي، الحضارية، والثقافية، والطبيعية.

كما أعربت لين دي شاتر المدير التنفيذي للتسويق بشركة الأهرام للمشروبات عن سعادة جميع العاملين بالشركة، لقبول توتي دعوتهم لزيارة مصر والترويج للسياحة المصرية التي تعتبر ركيزة اساسية في عمل شركة الأهرام للمشروبات. واوضحت ان لدى الشركة العديد من المبادرات لدعم السياحة، منها مبادرة استضافة لاعبي كرة القدم العالميين لان لديهم أكبر قاعدة مشجعين ومتابعين، فمن خلالهم نستطيع الوصول لأكبر عدد من الاجانب حول العالم ليروا مصر من خلال أعين قدوتهم الرياضيين، وأشارت أن زيارة الأجانب المشهورين يرسل رسالة ايجابية ومطمئنة عن السياحة في مصر. كما أضافت أنها سعيدة جدا اننا نجحنا في استضافة توتي هذا العام والذي يتزامن مع عودة الاحتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا والذي توقف خلال السنوات السابقة.

واختتم هذا اللقاء المثمر بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية مع توتي وجميع الحاضرين من الصحفيين وممثلي شركة الأهرام للمشروبات وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.

تعد المبادرة جزءا من الجهود المستمرة لشركة الأهرام للمشروبات لدعم قطاع السياحة سواء بالترويج لمصر في الخارج، أو من خلال الحرص على تقديم مشروبات محلية ذات جودة عالمية يسعد بها السائحين فضلا عن مبادراتهم في الارتقاء بمهارات العاملين في القطاع الفندقي لتقديم مستوى خدمي متميز لكافة السائحين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.