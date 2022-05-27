بالأرقام - ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر لأول مرة

حكايات في الجول - مصطفى شلبي.. من مركز شباب بني مر إلى منتخب مصر

شوقي: اخترنا 78 اسما في البداية والقائمة ستتقلص لـ 25.. وهذا سبب العلامات الحمراء

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي سيحصل على بعض الدوليين أمام إيسترن كومباني

مصطفى شلبي لـ في الجول: لعبت بالدرجة الرابعة من 4 سنوات.. وهكذا علمت بانضمامي للمنتخب

قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي

ميندي: شعرنا بالسرقة بعد تعطل الفيديو ضد مصر في القاهرة.. وتعلمنا من سيناريو إيطاليا

منافس مصر - قائمة إثيوبيا.. شيمليس بيكلي محترف وحيد لمواجهتي مصر ومالاوي

ضياء السيد: غربال تغاضى عن مخالفات لنا.. وحين يريد جاساما القضاء عليك سيفعل ذلك