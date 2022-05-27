بالأرقام - ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر لأول مرة
الجمعة، 27 مايو 2022 - 22:16
كتب : FilGoal
اختار إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر 6 أسماء تنضم لأول مرة لارتداء قميص الفراعنة قبل مواجهتي إثيوبيا وغينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.
وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد كل من لأول مرة: محمود مرعي مدافع فيوتشر ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر ومصطفى شلبي جناح إنبي وأحمد حمدي عبد القادر جناح الأهلي.
FilGoal.com يقدم لكم أبرز ما قدم السداسي عقب انضمامه لمنتخب مصر منذ بداية الموسم في الدوري من هنـــــــــــــــــــا.
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