انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مصر للمقاصة.. تعادل سلبي
الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وفاركو في الجولة 21 من الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.
فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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