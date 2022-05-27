انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مصر للمقاصة.. تعادل سلبي

الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وفاركو في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.

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نهاية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

فاركو مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
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