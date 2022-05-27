انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مصر للمقاصة.. تعادل سلبي

الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق

قائمة الإسماعيلي - عودة بن خماسة وغياب 7 لاعبين أمام الزمالك

التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق

مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه.. وممدوح عيد رفض حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي