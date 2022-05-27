انتهت في الدوري المصري - الجونة (1) - (0) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 69 جووول أول لصالح الجونة.. أرنو راندريانانتيناينا يسدد والحارس يتصدى ليتابعها خالد قمر بمقصية في الشباك

ق 66 كرة عرضية من كريم طارق من جهة اليمين ارتطمت بعمرو طارق مدافع الجونة وكادت أن تسقط في المرمى ولكن أبعدها الحارس عماد السيد من اعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 56 ركلة ركنية لصالح فريق الاتحاد من جهة اليمين نفذها إبراهيم حسن عن طريق كرة عرضية بالقدم اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء كادت أن تغالط الحارس عماد السيد ولكن الأخير أبعدها قبل أن تمر إلى المرمى.

ق 53 كرة عرضية من بنيامين بواتينج لاعب فريق الاتحاد من يسار منطقة الجزاء قابلها مابولولو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

ق 46 طارق سامي وأرنو راندريانانتيناينا بدلا من سيف العجوز وكريم طارق في صفوف الجونة

نهاية الشوط الأول

ق 45 ركلة حرة تنفذ عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى سعيدو سمبوري يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها المدافع عمرو طارق من على خط المرمى قبل أن تمر إلى الشباك.

ق 40 ركلة ركنية لصالح فريق الاتحاد من جهة اليمين نفذها السيد سالم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مابولولو برأسية من على القائم القريب مرت أعلى العارضة.

ق 28 ركلة ركنية لصالح فريق الجونة من جهة اليمين نفذها عمرو السعداوي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل خاطيء فمهدها خالد قمر برأسية قابلها محمود الجزار بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

ق 22 تسديدة من خالد قمر لاعب فريق الجونة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد يحيي بثبات من يسار مرماه.

ق 14 ركلة ركنية لصالح فريق الجونة من جهة اليمين نفذها نور السيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد قمر برأسية مرت أعلى العارضة.

ق 9 كرة عرضية من عمرو السعداوي من جهة اليسار قابلها إسلام محارب برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة