هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2005 جيدا؟ اختبر نفسك

الخميس، 26 مايو 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

الأهلي 2005

توج الأهلي بلقبه الرابع في دوري أبطال إفريقيا في سنة 2005؟

فهل تعرف مشوار الأهلي في جيدا في تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك.

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الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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