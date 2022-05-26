انتهت في الدوري - المصري (1) - (3) البنك الأهلي.. انتصار الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي المؤجلة من منافسات الجولة 15 بالدوري على استاد برج العرب.

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ق90 عرضية خطيرة من أحمد الشيخ ولكن محمود الزنفلي حارس البنك يتصدى لها

ق83 محاولة خطيرة من عمرو مرعي يتصدى لها حارس البنك الأهلي

ق76 كريم بامبو يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة بينية من ناصر منسي

ق72 ناصر منسي يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي بعد عرضية اسحاق يعقويو

63 ضربة رأسية خطيرة من محمد جريندو مهاجم المصري يتصدى لها الزنفلي.

ق60 عرضية خطيرة من موسى دياوارا ينقذها أحمد علاء.

ق55 عمرو مرعي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني

ق49 فريد شوقي يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية بعد تمريرة من أحمد الشيخ

ق48 عرضية خطيرة من كريم بامبو يحولها ناصر منسي برأسية خطيرة تمر بجوار مرمى المصري

ق46 التبديل الأول للنادي المصري بدخول أحمد الشيخ بدلا من

نهاية الشوط الأول

ق45 ركلة ركنية للمصري تمر بدون خطورة على مرمى البنك الاهلي

ق41 محاولة جديدة من المصري لتسجيل التعادل عن طريق أحمد علاء

ق35 حكم اللقاء يلغي هدف محمد عنتر لاعب المصري بسبب وقوع عمرو مرعي في موقف التسلل

ق32 ضربة رأسية من ياسر حمد تمر بجوار مرمى البنك الأهلي

ق31 تسديدة قوية من أحمد علاء مدافع المصري ينقذها محمود الزنفلي

ق25 كريم بامبو يسجل الهدف الأول بعد عرضية من موسى دياوارا

ق21 ناصر منسي يهدر فرصة مؤكدة ويسدد اعلى مرمى المصري

ق15 بامبو يقود هجم خطيرة للبنك الأهلي ينقذها دفاع المصري

ق7 سدد محمد عنتر من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي لكنها مرت بجوار المرمى

ق5 رأسية خطيرة من عمرو مرعي مهجم المصري يتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي

انطلاق المباراة