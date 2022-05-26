رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من البداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد

لا يفرق السفر بالقطار لساعات قليلة أو عبور البحر الأطلسي عندما تكون انطوائيا، الضريبة واحدة، الوحدة، عدم الاستقرار، عدم الأمان لكن عندما يكون الهدف محدد ودقيق، عندها فقط سيتسرب داخلك الشجاعة الأبدية لتدفعك طوال الطريق.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

إدير ميليتاو يعود بالزمن ويرسل خطابا لنفسه الصغيرة، يربت على كتفه ويطمئنه بأنه سيصل وسيلعب قريبا نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

من تفضيل العائلة والأصدقاء عن لعب كرة القدم، من البرازيل للبرتغال لـ أخيرا إلى إسبانيا، نترككم مع كلمات ميليتاو عبر The Players Tribune لسرد رحلته الاسثنائية.

مرحبا إدير

نعم، أنا أتحدث إليك.

لا تقلق، لم ترتكب أي خطأ، أنا هنا لأنني أريد أن أخبرك عن شيئين سيحدثان في حياتك.

ربما لن تصدق أيا منها. لكن في الوقت الحالي، أنا فقط أريدك أن تثق بي.

أعلم أنك أهدأ طفل في شارعك، وربما حتى في مدينة سيرتاوزينيو بأكملها، أعلم أيضا أنه على الرغم من أن والدك محترف سابق، إلا أن كرة القدم ليست شيئا جيدا بالنسبة لك.

أنا لا أعني أنك لا تستمتع بها، مُطلقا. أنت فقط لست متحمسا لها حتى الآن. في هذه المرحلة، كل ما يهمك هو التسكع مع أصدقائك وعائلتك، الذين تحبهم قبل كل شيء، وتحليق طائرتك الورقية عاليا في السماء الزرقاء الصافية. طالما بقيت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الحياة أفضل، أليس كذلك؟

حسنا،، لدي بعض الأخبار لك يا صديقي.

ستنخرط في كرة القدم لدرجة أن حياتك ستتغير بالكامل. دعني أخبرك أكثر، إيدير: ستصبح اللعبة مهمة للغاية بالنسبة لك لدرجة أنك ستغادر منزلك بسببها.

هكذا سيكون الأمر، لكن لا تقلق كثيرا. ستجلب كل هذه التغييرات الكثير من السعادة لك ولعائلتك وأصدقائك، وسيحدث هذا في وقت أقرب مما تتخيل.

هل حصلت على انتباهك الآن؟ جيد.

دعني أخبرك بالضبط كيف ستظهر هذه القصة الخيالية.

ذات يوم ستظهر في مدرسة كرة القدم حيث يدرب والدك، في الحقيقة لن يكون عنده علم، وسيصاب بالصدمة لرؤيتك هناك، حتى أنه لا يعرف ما يمكنك فعله بالكرة عند قدميك، سيقول شيئا سيبقى في ذهنك إلى الأبد، ستصبح هذه مزحة بينك وبين أصدقائك.

والدك مدرب، يعرف الموهبة عندما يراها، أليس كذلك؟ حسنا، سيكون حكمه على الشاب إيدير كما يلي: "أنا لا أعرف حقا ما إذا كان يمكنه اللعب".

عندما يتم اختيار الفرق في ذلك اليوم، ستكون آخر فريق يتم اختياره.

لكن إدير، لن يكون هذا سببا للشعور بالإهانة. إنها فقط البداية من بين العديد من المفاجآت التي تخبئها كرة القدم لك، مع وجود الكرة عند قدميك، ستفعل أشياء لم يظن أحد أنه يمكنك القيام بها، ستراوغ متجاوزا الجميع وتسجل هدفا بعد هدف. ولن يتمكن أحد من إيقافك، الناس سوف يفزعون.

قريبا سيعجب الجميع بموهبتك، ستتقاتل فرق المدرسة بعضها البعض للحصول عليك، لكن خمن ماذا؟ في الواقع لن ترى هذا على أنه شيء كبير، بالتأكيد، تعتقد أن كرة القدم رائعة، لكنها ليست أهم شيء، أليس كذلك؟

اللعب يأتي بشكل طبيعي إليك، لكنها لا تؤثر على حالتك، لا يغير نظرتك للحياة، لا يزال قضاء الوقت مع عائلتك وأصدقائك له وزن كبير.

لا ألومك إيدير، أنت لست مخطئا في التفكير هكذا، ما قد يبدو كعلامة ضعف لكثير من الناس هو، في الواقع، أعظم قوتك.

لذلك لا تخف عندما يبدو هلياو قاسيًا لأنه يعلمك كيفية تمرير الكرة بشكل صحيح. لا تقلق عندما يدعوك إلى تجربة في ساو باولو إف سي.

مفسد: سيكون هذا فقط أول الأندية الكبيرة التي ستلعب من أجلها.

لكن عليّ أيضًا أن أخبركم بشيء ليس رائعًا هل أنت جاهز؟ من هنا تبدأ.

سوف تبكي كثيرًا، إيدير. لن يقوم أحد بإساءة معاملتك أو مضايقتك. سواء كنت في كوتيا وبارا فوندا وموروبي (مدن في البرازيل)، سيتعرف المدربون دائما على موهبتك، لكن قلبك لن يكون في سلام. ستفتقد عائلتك وأصدقائك لدرجة أنك ستشعر طوال الوقت بعدم استقرار وعدم أمان.

لن يكون الأمر سهلاً يا صديقي، لن أكذب عليك.

سيكون هناك يوم تفكر فيه في التخلي عن كل شيء، لن ترغب بعد الآن في لعب كرة القدم كمحترف، ستصل لنقطة أنك ليس مستعدًا بعد للابتعاد عن أصدقائك وعائلتك.

ولكن بعد ذلك ستطرح عليك والدتك سؤالاً لا يمكن أن يسأله إلا من يعرفك جيدًا، ستقول: "ألا تريد هذا؟"

عندما تسمع ذلك، ستتفتح عينك، إيدير. فجأة سترى ما يحدث لك من منظور مختلف. ستُقدر أكثر فأكثر تعليقات المدربين الذين يثنون على لعبتك.

إدير، ما يأتي إليك بشكل طبيعي (لعب كرة القدم) ليس سهلا على الآخرين. أنت لست مثل أحد.

قريباً سيعرف كل مهاجم في إسبانيا أن ميليتاو يلعب بشكل جيد، ستكون كلمات والدتك منطقية أكثر عندما يتم استدعاؤك للانضمام إلى فرق الشباب البرازيلية.

ستكون تلك هي الحلقة المفقودة، كل شئ سوف يتغير. لا، لن يتغير جوهرك، صدقني، لكن اللعب للمنتخب سيعطيك ذلك الشعور أخيرا.

من تلك اللحظة فصاعدا ستعرف أنك تريد أن تكون لاعب كرة قدم، وهذا اليقين سيغير الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الرياضة، أعلم أنك لعبت بالفعل بثقة كبيرة منذ البداية، لكن خارج الملعب سيصبح تفانيك والتزامك كاملا: أنا أتحدث عن أشياء مثل التحضير البدني والتغذية والتعافي.

في الحقيقة، ستتجاهل العادات القديمة وأيضا بعض الأصدقاء الذين تحبهم. لكن هذه المرة لن تكون مؤلمة على الاطلاق. بالطبع، ستفتقدهم. أنت إنسان. لكن حياتك اتخذت هدفا جديدا الآن، وهذا سيحدث فرقا كبيرا.

كل هذا سيحدث بسرعة بحيث يصعب عليك تذكر اليوم الذي وصلت فيه إلى فريق ساو باولو الأول، السبب الوحيد الذي يجعلك تتذكره على الإطلاق هو أنه لاحقا، حسنا، ستتم إعادتك إلى الاحتياطي.

عليك أن تبدأ من الصفر.

أخبرتك أنني سأكون صريحا للغاية، أليس كذلك؟ وبصراحة: سوف تغضب.

لكن تذكر، لا يمكن أن تثبط عزيمتك، لا يمكنك أن تفقد تركيزك، وإلا فإنه سيجعلك تستسلم.

ستتذكر تلك اللحظة كفرصة أخرى للنمو، أعلم أنك لم تكن جيدًا في المدرسة أبدا، لكن بعض التجارب ستؤثر عليك - وستتعلم منها.

بعد كل شيء، كم عدد اللاعبين الأكثر موهبة والمتفانين مثلك الذين سقطوا على جانب الطريق لأسباب مثل هذه؟ كم مليون شخص سيعطون شيء ليكون في مكانك؟

هذا هو السبب في أنك ستكون دائمًا ممتنًا لما لديك، سيلاحظ الجميع مدى تواضعك داخل الملعب وخارجه.

عندما يقوم روجيرو سيني (المدير الفني لـ سان باولو) بتصعيدك للفريق الأول عام 2017، سوف تكتشف أن الصواريخ لم يكن من المفترض أن تتحرك للخلف. ستدعمك أسطورة النادي هذا ويقول لك إنك موجود لتبقى. بعد ذلك ستشرع في رحلة ستستمر في مفاجأتك.

سيكون ذلك محموما، هذا صحيح، لكنك لن تنسى أبدا انتقالك إلى نادي إف سي بورتو، لم أخبرك بعد، ولكن بعد فترة وجيزة من اتخاذ قرار بأن كرة القدم ستكون مصيرك، بدأت أيضا في النظر إلى هدف آخر: اللعب في دوري الأبطال.

كان الانتقال إلى أوروبا يعني أن هذا يمكن أن يحدث في وقت أقرب مما كنت تتخيل، لذلك لن تصدق ذلك عندما تسجل هدفك الأول في دوري أبطال أوروبا -في مباراتك الخامسة فقط في المسابقة-.

ستكون لحظة خاصة، حتى اليوم، ستظل قادرا على تذكر هذا الهدف بالتفصيل.

حلقة أخرى ستبقى في ذهنك، هل يمكنك تخمين أي منها؟ حسنا، سأخبرك: ستكون أول مكالمة لك مع الفريق الأول في البرازيل.

قبل بضع سنوات، كان "بلاستيشن" الطريقة الوحيدة التي يمكنك اللعب بها مع هؤلاء الرجال. الآن سيكونون زملائك في الفريق.

داني ألفيس - تياجو سيلفا - كاسيميرو - نيمار.

لن تصدق ذلك عندما يتحقق هذا الحلم، لكن على الرغم من حماسك، لن تبهر جدا بالنجوم، لن تجيب إلا عندما يطلب منك ذلك، وبالطبع، سيتعين عليك المشاركة في المقالب، وتقديم نفسك أمام الجميع في عشاء الفريق، سأخبرك الآن: كن مستعدًا للمعاناة ولكن عندما تتدحرج الكرة، ستلعب بثقة، بغض النظر عن مدى شهرة زملائك في الفريق.

سيكون هذا مهما جدا للخطوة التالية في حياتك المهنية، كما ترون، ذلك الطفل الذي لم يهتم بكرة القدم سيدخل خطط ريال مدريد، أكبر ناد في العالم.

أثناء وقت الانتقال، ستكون على وشك التوقيع مع نادٍ كبير آخر لكن عندما يتحدث والدك معك عن عرض ريال مدريد، سوف تسمع صوت طقطقة مرة أخرى.

لا تقلق يا إدير، لأنك ستكون هادئا، هذه الصفة جزء من طبيعتك يساعدك في توضيح من أنت.

عندما يكون لديك سيرجيو راموس ورفائيل فاران ومارسيلو وداني كارفاخال بجانبك في غرفة الملابس، ستبتسم كما لو كان يوما عاديا آخر في حياتك.

الآن إدير، أستطيع أن أشعر أن انطوائك لن يتركك، لكنك ستتعلم أن تترك كل شيء خلفك عندما تدخل الملعب، عندما تشعر أنه يتعين عليك الصراخ لتنبيه زملائك في الفريق أو تحفيزهم، فلن تتردد لثانية واحدة، سوف تتحدث كثيرا داخل الملعب أكثر من خارجه، سيبدو الأمر كما لو أنك تدير مفتاحا وتصبح شخصا آخر.

هنا شيء رائع آخر، سوف تدرك أنك لم تصل إلى هذا الحد لمجرد موهبتك، هذه الرحلة هي أكثر من ذلك بكثير، يتعلق الأمر بزملائك في الفريق، بأصدقائك، بوالديك كل شخص مر بحياتك في مرحلة ما، الذين كانوا دائمًا بجانبك.

وسيخبرك والدك أنه بعد الوصول إلى أكبر فريق في العالم، يجب أن تكافح من أجل البقاء هناك، هذا سوف يتطلب منك الكثير، على الرغم من ذلك، ستشعر بالاطمئنان في أعماقك، لأنك الآن تعرف ما يمكنك القيام به.

من يصدق ذلك يا إدير! قريبا ستلعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ما زلت لا أعرف النتيجة لكن إذا كنت لا تمانع، فسأقدم لك نصيحة أخرى.

العب بابتسامة على وجهك، كما لو كنت تطير بطائرة ورقية.

لكني أريدك أن تعرف أنه إذا كان لديك أي شك في أي وقت بشأن حياتك المهنية، فابق في سلام.

لا تخف من اتباع ما يخبرك قلبك بفعله.

لا تخاف من التغيير.

لا تخف من الظهور في المدرسة التي يدرب فيها والد ، حتى عندما يشك الناس في قدرت

أنا دليل على أنك لن تندم.

وفي حال كان هذا يجعلك قلقًا، لا تقلق ، ستظل قادرًا على الاستمتاع بأجزاء من حياتك السابقة، حتى عندما تكرس نفسك لكرة القدم، خلال الإجازات، عندما تلعب لريال مدريد، ستجد وقتا للخروج في الشوارع وتحليق طائرتك الورقية. ستظل تواجه الرياح القوية بالهدوء الذي تظهره على أرض الملعب.

قد يقول البعض أن هدوئك مفرطا.. لكن هذه ستكون دائما طريقتك.