مواعيد مباريات الخميس 26-5-2022 والقنوات الناقلة - مباراتان قويتان في الدوري المصري

الخميس، 26 مايو 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

سموحة × المصري

يسعى المصري للخروج من أزمته والكبوة التي يمر بها يواجه البنك الأهلي في منافسات الدوري المصري.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد كل مباريات من هنا

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الدوري المصري

يواجه المصري نظيره البنك الأهلي على استاد برج العرب في المباراة الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وتذاع على قناة أون تايم سبورت 2.

بينما بيراميدز يستضيف فيوتشر على استاد الدفاع الجوي في إطار المؤجلات من الجولة الـ15 من المنافسة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

المصري بيراميدز فيوتشر البنك الأهلي
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