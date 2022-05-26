مواعيد مباريات الخميس 26-5-2022 والقنوات الناقلة - مباراتان قويتان في الدوري المصري
الخميس، 26 مايو 2022 - 10:37
كتب : FilGoal
يسعى المصري للخروج من أزمته والكبوة التي يمر بها يواجه البنك الأهلي في منافسات الدوري المصري.
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، والقنوات الناقلة.
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الدوري المصري
يواجه المصري نظيره البنك الأهلي على استاد برج العرب في المباراة الجولة الـ15 من الدوري المصري.
وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وتذاع على قناة أون تايم سبورت 2.
بينما بيراميدز يستضيف فيوتشر على استاد الدفاع الجوي في إطار المؤجلات من الجولة الـ15 من المنافسة.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.
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