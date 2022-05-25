انتهت نهائي دوري المؤتمر - روما (1) - (0) فينورد.. تتويج تاريخي لذئاب العاصمة

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

روما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة روما الإيطالي وفينورد الهولندي ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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نهاية المباراة

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ق90 هجمة خطيرة لفينور د ينقذها كريس سمولينج مدافع روما.

ق86 أضاع روما فرصة قتل المباراة وتسجيل الهدف الثاني.

ق79 كريس سمولينج مدافع روما يبعد هجمة خطيرة لفينورد على حدود منظقة الجزاء

ق72 تسديدة قوية من جوردان فيرتو يتصدى لها حارس فينورد.

ق66 محاولات فينورد مستمرة بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ق59 روجير إيبانيز دا سيلفا مدافع روما يتدخل في اللحظات الأخيرة وينقذ هدف محقق.

ق50 تسديدة صاروخية من فردريك أورسينس ينقذها روي باتريشيو ببراعة.

ق47 فرصة محققة لنادي فينورد ينقذها روي باتريشيو ومن ثم ترتطم بالقائم.

ق46 ضغط مبكر من فينورد بهدف تعديل النتيجة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 روي باتريشيو حارس روما ينقذ فرصة هدف لفينورد

ق43 ركنية خطيرة لروما يتابعها كريستانتي لكن دفاع فينورد ينقذ الموقف.

ق40 تسديدة قوية من أوركين كوكي لاعب فينورد ينقذها حارس مرمى روما

ق31 نيكولو زانيولو يسجل الهدف الأول لروما
ق20 عرضية من الجهة اليسرى لفينورد تصل سهلة للحارس روي باترشيو.
ق15 تبديل اضطراري بخروج هنريك مختاريان للإصابة ودخول سيرجيو أوليفيرا بدلا منه
ق8 زانيولو ينطلق بالكرة ويمرر بينية لتامي أبرهام لكنها الكرة طالت على المهاجم الإنجليزي.
ق 5 انطلاقة من زالنسكي لاعب روما على الجهة اليسرى لكن دفاع فينورد ينقذ الموقف
انطلاق المباراة
روما فينورد جوزيه مورينيو دوري المؤتمر الأوروبي
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