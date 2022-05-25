اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

جاريث بيل ريال مدريد ضد ليفربول

هل تتذكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ليفربول وريال مدريد ؟

ريال مدريد سيواجه ليفربول مجددا في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

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ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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