استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد غزل المحلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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ق 33: جووووول معاذ الحناوي والثاني للمحلة من ركلة جزاء

ق 28: ركلة جزاء للمحلة عن طريق عبده يحيى بعد عرقلته من قبل خالد رضا

ق 20: جوووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء سددها مصطفى شلبي

ق 18: ركلة جزاء لـ إنبي بعد العودة للفيديو

ق 11: جوووول عبده يحيى والأول للمحلة

انطلاق المباراة

غزل المحلة الدوري المصري إنبي
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