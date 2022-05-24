استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد غزل المحلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.
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ق 33: جووووول معاذ الحناوي والثاني للمحلة من ركلة جزاء
ق 28: ركلة جزاء للمحلة عن طريق عبده يحيى بعد عرقلته من قبل خالد رضا
ق 20: جوووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء سددها مصطفى شلبي
ق 18: ركلة جزاء لـ إنبي بعد العودة للفيديو
ق 11: جوووول عبده يحيى والأول للمحلة
انطلاق المباراة
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