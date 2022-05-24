اختبر معلوماتك عن مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

ليفربول - دوري أبطال أوروبا

هل تتذكر مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا؟

ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

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