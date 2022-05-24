اختبر معلوماتك عن ريال مدريد في نهائيات دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 15:24
كتب : FilGoal
هل تتذكر تاريخ ريال مدريد في نهائيات دوري أبطال أوروبا؟
ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.
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