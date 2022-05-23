انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) أسوان.. الأبيض للنهائي

الإثنين، 23 مايو 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2021.

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تشكيل أسوان - جدو يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم.. وخماسي دفاعي أمام أسوان في كأس مصر

نهاية المباراة بفوز الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر

ق 90: نزول إسلام جابر بدلا من بنشرقي ونزول سيف جعفر بدلا من أوباما

ق 78: الفيديو لا يحتسب ركلة جزاء ضد محمد أشرف

ق 75: محمد عواد يتصدى لركلة الجزاء الثانية أمام أحمد دحروج

ق 73: ركلة جزاء لأسوان بعد عرقلة مهاجم أسوان من عبد الغني

ق 67: نزول عمر السعيد بدلا من حازم إمام

ق 55: محمد رزق يهدر ركلة الجزاء وعواد يتصدى لها

ق 53: ركلة جزاء لأسوان على الونش

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

ق 35: جوووول الونش والثاني للزمالك بعد عرضية بنشرقي

ق 32: جووووول التعادل للزمالك من محمود علاء بعد رأسية عبد الغني

ق 32: هدف غير محتسب لمحمود علاء

ق 30: الونش يهدر التعادل برأسية والحارس خالد وليد يتصدى

ق 14: ضغط أبيض قوي والحارس يتألق أمام رأسية أوباما

ق 9: جوووول محمد جدو والأول لأسوان بعد ضربة رأسية اصطمت في القائم وتابعها في شباك عواد

ق 7: جدو يهدد مرمى عواد

انطلاق المباراة

الزمالك أسوان كأس مصر
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