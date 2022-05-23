انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) أسوان.. الأبيض للنهائي
الإثنين، 23 مايو 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2021.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر
ق 90: نزول إسلام جابر بدلا من بنشرقي ونزول سيف جعفر بدلا من أوباما
ق 78: الفيديو لا يحتسب ركلة جزاء ضد محمد أشرف
ق 75: محمد عواد يتصدى لركلة الجزاء الثانية أمام أحمد دحروج
ق 73: ركلة جزاء لأسوان بعد عرقلة مهاجم أسوان من عبد الغني
ق 67: نزول عمر السعيد بدلا من حازم إمام
ق 55: محمد رزق يهدر ركلة الجزاء وعواد يتصدى لها
ق 53: ركلة جزاء لأسوان على الونش
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.
ق 35: جوووول الونش والثاني للزمالك بعد عرضية بنشرقي
ق 32: جووووول التعادل للزمالك من محمود علاء بعد رأسية عبد الغني
ق 32: هدف غير محتسب لمحمود علاء
ق 30: الونش يهدر التعادل برأسية والحارس خالد وليد يتصدى
ق 14: ضغط أبيض قوي والحارس يتألق أمام رأسية أوباما
ق 9: جوووول محمد جدو والأول لأسوان بعد ضربة رأسية اصطمت في القائم وتابعها في شباك عواد
ق 7: جدو يهدد مرمى عواد
انطلاق المباراة