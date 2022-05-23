تقرير: يوفنتوس يحدد بديل كيليني من أرسنال

الإثنين، 23 مايو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

جابرييل ماجاليس - أرسنال - الدوري الإنجليزي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرضا للحصول على خدمات جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع جابرييل لتعويض رحيل المدافع المخضرم جورجيو كيليني في نهاية الموسم المنصرم.

وأضاف التقرير أن خطة التعاقد مع المدافع البرازيل لم تكن وليدة اللحظة بل أنه كان معجبا منذ فترة طويلة باللاعب.

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وتشعر إدارة يوفنتوس بالثقة حول عملية إقناع اللاعب للانتقال إلى صفوفهم الموسم المقبل.

وذكر التقرير أيضا أن إدارة أرسنال تدرك اهتمام يوفنتوس باللاعب وسيتطلع لمنح البرازيلي عقدا جديدا.

ووصل جابرييل صفوف أرسنال قادما من ليل الفرنسي صيف 2020 ومنذ ذلك الحين أصبح قطعة أساسية في فريق ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع أرسنال خلال الموسم الحالي في 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.

وأنهي أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي في المركز الخامس ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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