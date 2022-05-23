NBA - جولدن ستيت يهزم دالاس للمرة الثالثة ويقترب من نهائي البطولة

اقترب جولدن ستيت واريورز من التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعدما فاز للمرة الثالثة على التوالي على دالاس مافريكس.

وتقدم جولدن ستيت في سلسلة نهائي القسم الغربي أمام دالاس مافريكس بنتيجة 3-صفر في عدد المباريات، بعدما فاز خارج ملعبه على دالاس بنتيجة 109-100.

وحقق جولدن ستيت الفوز الأول له في ملعب دالاس مافريكس، وذلك بعدما فاز في أول مباراتين على ملعبه ووسط جماهيره.

وشهدت المباراة لقطة مميزة من أندرو ويجنز نجم جولدن ستيت الذي سجل سلة ساحقة أمام لوكا دونشيتش نجم دالاس مافريكس.

وتألق ستيفين كيري نجم جولدن ستيت في المباراة وسجل 31 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

كما سجل أندرو ويجنز 27 نقطة وأكمل 11 متابعة.

أما لوكا دونشيتش سجل 40 نقطة لفريقه دالاس وأكمل 11 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وبذلك يصبح جولدن ستيت في حاجة إلى انتصار واحد فقط من أجل التأهل لنهائي البطولة، في انتظار الفائز من نهائي الشرق بين ميامي هيت وبوسطن سيلتيكس.

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