جوندوجان: الدوري الإنجليزي لن يكون بهذه الجاذبية لولا منافسة سيتي وليفربول

الإثنين، 23 مايو 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

يعتقد إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي أن الدوري الإنجليزي لن يكون بهذه الجاذبية الكبيرة لولا منافسة سيتي وليفربول على اللقب.

جوندوجان سجل هدفين ليقلب تأخر فريقه أمام أستون فيلا ويقوده لتحقيق اللقب بفارق نقطة عن ليفربول، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لو لم يلعب ليفربول كرة القدم الرائعة التي يلعبونها، لا أعتقد أن هذا الدوري سيكون جذابا إلى هذا الحد".

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وأضاف "على الرغم من أنهم أنهوا بفارق نقطة واحدة خلفنا، فقد لعبوا موسما رائعا. لقد دفعنا بعضنا البعض إلى أقصى حد".

وتابع "نحن بحاجة إلى تقدير ما فعلوه، وخاصة مدربي السابق يورجن كلوب. نتطلع إلى المنافسة معهم مرة أخرى الموسم المقبل".

وعن مواجهة أستون فيلا، أوضح "كانت مباراة لا تصدق ولا أعرف ماذا أقول. كانت الأجواء رائعة".

وأكمل "شعرنا بالتوتر. كان توترا سلبيا أكثر منه إيجابيا عندما كنا متأخرين 2-0، لكن الأمر كان يتعلق بتسجيل هدف وكنا نعلم أنه يمكننا تسجيل المزيد إذا سجلنا الهدف الأول".

وأتم الدولي الألماني "نحن فخورون بأنفسنا. هذه هي الأيام التي تتذكرها دائما. لقد كان يوما لا يصدق".

وحقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه.

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