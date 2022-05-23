الخليفي: تجديد مبابي ارتكز على المشروع وليس الأموال.. وكان مهما استمرار الأفضل في العالم

شدد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن التجديد لكيليان مبابي نجم الفريق لم يرتكز على المال ولكن الأهم كان مشروع النادي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجدد باريس سان جيرمان تعاقد مبابي حتى صيف 2025 بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ناصر الخليفي في مؤتمر عقده سان جيرمان للاعبه: "إنه يوم عظيم للتاريخ ولمشجعينا في فرنسا وحول العالم أن نحتفظ بأفضل لاعب في العالم".

وأوضح "المشروع الرياضي مهم للنادي كله واللاعبين، ومبابي يريد الفوز مثلنا بكافة الألقاب".

وبسؤاله عن اعتراض رابطة الدوري الإسباني أجاب مبتسما "أعتقد أن سعيهم وراء لاعبي الدوري الفرنسي يعني أنه دوري جيد، احترم كل الأندية الإسبانية وجميع الدوريات الأخرى وفي نفس الوقت نحتاج منهم أن يحترموننا".

وتابع "هذا ليس من شأني ولا أريد الخوض في تلك الأمور، أريد التركيز على مشروع باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي وأفضل لاعب في العالم والذي يجلس بجواري الآن".

وعن التجديد بسبب الأموال أوضح "مبابي لاعب هام ولم يطلب أبدا أي شيء، نحن نركز على الألقاب وهو حلم اللاعب أيضا".

وكشف الخليفي "انتشرت أنباء الأسابيع الماضية عن توقيع مبابي لريال مدريد، تحلينا بالصبر وكنت أعلم دراية مبابي على قوة مشروع باريس سان جيرمان، وفي المستقبل القريب ستتضح أهداف الفريق الذي يشرف الدوري الفرنسي".

وشدد "لم نعلن أبدا عن الأرقام الخاصة بعقد مبابي، التركيز لم يكن على الأموال مثلما يعلن في إسبانيا ولكن كان على المشروع والفوز بالألقاب، أؤكد أن قرار مبابي كان رياضيا ولا يعتمد على الأموال".

وواصل "لدينا لاعبون كبار في النادي وهو ما يعطي صورة رائعة للدوري الفرنسي، سعينا للحفاظ على أفضل لاعب في الدوري الفرنسي ويجب أن تكونوا سعداء كثيرا وهذه رسالتي إلى الصحفيين".

وبسؤاله عن سر استثماراته أكثر في فرنسا أجاب "لأننا نحب فرنسا ولدينا أفضل لاعب في العالم ونمتلك باريس سان جيرمان الأمر بسيط".

واختتم تصريحاته "مبابي لا يبخل بأي نقطة عرق للنادي وعقليته تتمتع بالاحترام والاحترام، لا توجد أزمة في أمر حقوق الصورة، واللاعب يستحق هذه المكانة".

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