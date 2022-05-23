مانشستر يونايتد يعلن رحيل كافاني

الإثنين، 23 مايو 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل إدينسون كافاني مهاجم الفريق بشكل رسمي بعد نهاية الموسم.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في أكتوبر 2020 لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان.

ولم يكشف كافاني -35 عاما- عن وجهته المقبلة بعدما ارتبط اسمه مع أكثر من فريق.

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ونشر مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي: "سنفتقد توجيهاتك وخبرتك".

ولعب كافاني هذا الموسم 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

وسجل كافاني هدفين وصنع هدفا واحدا خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وانتقل كافاني إلى أوروبا أول مرة في يناير 2007 عبر بوابة باليرمو الإيطالي قبل أن ينتقل إلى نابولي في صيف 2010.

ورحل المهاجم الأوروجوياني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2013 واستمر لمدة سبع سنوات مع الفريق الفرنسي.

وحقق كافاني لقب الدوري الفرنسي ست مرات من قبل والكأس أربع مرات والسوبر سبع مرات.

بينما مع نابولي حصد لقب كأس إيطاليا مرة واحدة ولقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2012-2013 برصيد 29 هدفا.

كافاني مانشستر يونايتد
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