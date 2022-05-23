كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا

أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع أبوبكر كامارا لاعب وسط مارسليا بعقد مدته 5 سنوات.

أبوبكر كامارا النادي : أولمبيك مرسيليا أستون فيلا

وأفاد فيلا عبر موقعه أن كامارا، والذي استدعي لأول مرة للانضمام لمنتخب فرنسا بعد موسم رائع مع أولمبيك مارسيليا، سينضم إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وبدأ كامارا مشواره في صفوف شباب مارسيليا، واستمر حتى تم تصعيده للفريق الأول، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

اللاعب السنغالي الأصل كان هدفا لبرشلونة وميلان ومانشستر يونايتد منذ فترة.

قال ستيفن جيرارد المدير الفني لفيلا: "أنا سعيد لأننا تمكنا من التعاقد مع أحد أكثر المواهب الشابة الواعدة في أوروبا".

وأضاف "لدينا خطة واضحة للغاية لجعل فريقنا أقوى وأبوبكر جزء مهم من هذه الخطة".

فيما قال أبوبكر: "عندما التقيت بستيفن جيرارد في منزلي كنت أعرف أن أستون فيلا فريق يناسبني".

وأكمل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاما "طموحهم وتصميمهم على النجاح مشابه لطموحي. لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ فترة الاعداد للموسم الجديد".

لعب كامارا دورا هاما هذا الموسم مع مارسيليا في الدوري الفرنسي، كما ساهم في تواجد فريقه في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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