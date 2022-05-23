النني يكشف عن السبب وراء سعيه ليكون أفضل

نشر محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يكشف عن الأشخاص التي تسبب في رغبته أن يكون أفضل.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وتألق النني مع أرسنال في ختام مباريات موسم الدوري الإنجليزي ونال إشادات مختلفة من ميكيل أرتيتا المدير الفني وجماهير أرسنال.

وحصد محمد النني جائزة رجل مباراة أرسنال وإيفرتون في ختام مباريات الدوري الإنجليزي. (من هنا)

وكتب النني عبر تويتر: "هؤلاء المتواجدون في الصور هم السبب في سعيي دائما للتحسن يوما بعد الآخر".

وأوضح "عائلتي الحبيبة، وزملائي الداعمين لي وجماهير أرسنال العظيمة".

واختتم "أشكرهم وأشكر كل عائلة أرسنال على دعمهم ودفعي دائما للأمام".

Those people in these pics are the reason why I want to get better every single day. My beloved family, my supportive teammates and the incredible Arsenal fans. I’m grateful for them and for my entire Arsenal family for their support and for always pushing me forward ♥️ pic.twitter.com/dk2eym0FhY — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 23, 2022

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية عن اتفاق أرسنال مع النني لتجديد تعاقده لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

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