تين هاج يختار مساعديه في مهمة تدريب يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين ميتشل فان دير جاج وستيف مكلارين كمدربين مساعدين لإريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد.

وذكر موقع يونايتد أن فان دير جاج أمضى العام الماضي كمساعد لتين هاج في أياكس، بعد أن قضى في السابق فترة عامين في تدريب الفريق الرديف لنادي أمستردام.

وبدأت مسيرة المدرب البالغ من العمر 50 عامًا في البرتغال مع ماريتيمو ثم بيلينينسيس الذي قاده للصعود إلى الدوري الممتاز. بعد فترة قصيرة في قبرص، عاد إلى هولندا في عام 2015 ، حيث عمل مع أيندهوفن وإكسلسيور وإن إيه سي قبل الانضمام إلى أياكس في عام 2019.

أما مكلارين المدرب صاحب الخبرة كان ضمن الجهاز المعاون للسير أليكس فيرجسون في ختام موسم الثلاثية، وفاز يونايتد بالدوري الممتاز في كل من المواسم الثلاثة لماكلارين كمساعد للسير أليكس.

وغادر أولد ترافورد في عام 2001 لتولي دوره الإداري الأول في ميدلسبره وقاد النادي للفوز بلقب كأس الدوري عام 2004، كما قاده إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2006، وفي مايو 2006 تولى منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي حتى نوفمبر 2007.

كان الانتقال التالي لمكلارين مفاجئًا إلى كرة القدم الهولندية، عندما تم الإعلان عنه كمدرب لفريق تفينتي في الدوري الهولندي في يونيو 2008. قاد تفينتي إلى المركز الثاني في موسمه الأول وكذلك وصل بالفريق إلى نهائي كأس هولندا ومراحل خروج المغلوب من كأس الاتحاد الأوروبي.

في تفينتي بدأ مكلارين علاقته مع تين هاج. عين تين هاج كأول مساعد له، وأعجب على الفور بالشاب الهولندي.

لقد كان مكلارين يعمل مع واين روني في ديربي كاونتي كمستشار هذا الموسم، ولكن مع وصول تين هاج إلى أولد ترافورد، قرر الاعتماد على مكلارين للاستفادة من معرفته العميقة بكرة القدم الإنجليزية.

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