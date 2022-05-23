نوير مستمر مع بايرن حتى 2024

الإثنين، 23 مايو 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير لموسم جديد.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ب

عقد نوير البالغ من العمر 36 عاما كان ينتهي في صيف 2023 ليمدده حتى صيف 2024.

وقال نوير لموقع ناديه: "سعيد باستمرار رحلتي مع بايرن، نملك فريقا رائعا يجعلنا ننافس على كل البطولات".

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وأضاف "كحارس وقائد للفريق أريد أن ألعب دورا هاما في تحقيق هذه الأهداف للنادي".

فيما قال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي وحارس بايرن السابق: "نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، نحن سعداء للغاية بتمديد تعاقده معنا، إنه اسم مهم في تاريخ هذا الفريق".

نوير انضم لبايرن في عام 2011 قادما من شالكه وشارك في 472 مباراة بمختلف المسابقات.

وحصد المخضرم العديد من البطولات مع البافاري، 10 ألقاب دوري ألماني، و5 كأس ألمانيا و6 سوبر ألماني، و2 دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

كان النادي البافاري قد أعلن تمديد عقد لاعبه المخضرم توماس مولر حتى صيف 2024.

كما نجح بايرن في ضم نصير مزراوي ظهير أياكس هذا الصيف.

وتوج بايرن قبل أيام بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وللمرة العاشرة تواليا.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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