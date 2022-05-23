موعد مباريات الإثنين 23 مايو 2022.. الزمالك في كأس الموسم الماضي وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر مايو 2022 عودة منافسات كأس مصر الموسم الماضي.

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الدوري المصري

يحل الجونة ضيفا على فريق فاركو ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كأس مصر

يلعب الزمالك أمام أسوان ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يشهد اليوم كلاسيكو السعودية بين اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي أمام الهلال.

وتقام المباراة في الثامنة مساء قبل أربع جولات من نهاية الدوري السعودي.