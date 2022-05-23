موعد مباريات الإثنين 23 مايو 2022.. الزمالك في كأس الموسم الماضي وكلاسيكو السعودية
الإثنين، 23 مايو 2022 - 10:30
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر مايو 2022 عودة منافسات كأس مصر الموسم الماضي.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا
الدوري المصري
يحل الجونة ضيفا على فريق فاركو ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.
وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
كأس مصر
يلعب الزمالك أمام أسوان ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
يشهد اليوم كلاسيكو السعودية بين اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي أمام الهلال.
وتقام المباراة في الثامنة مساء قبل أربع جولات من نهاية الدوري السعودي.
نرشح لكم
المدير التنفيذي لـ الأهلي: قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية مصدر من المصري لـ في الجول: معين الشعباني طلب الرحيل وجلسة لحسم مصيره.. ورد المدرب عبد الفتاح: منتخب مصر لم يتأهل لكأس العالم والتحكيم المصري وصل يحيى الكومي: التعادل مع البنك الأهلي إيجابي.. وابتعاد الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم الأهلي يعلن دعم رحلات الجمهور لحضور نهائي إفريقيا الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا رأسية مابولولو تمنح الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على بيراميدز رابطة الأندية توافق على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني.. وتحدد الموعد الجديد