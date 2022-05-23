مصدر من المصري لـ في الجول: معين الشعباني طلب الرحيل وجلسة لحسم مصيره.. ورد المدرب

الإثنين، 23 مايو 2022 - 00:42

كتب : حامد وجدي بسام أبو بكر

معين الشعباني المدير الفني لـ المصري

طلب التونسي معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري الرحيل عن صفوف الفريق.

وخسر المصري أمام فيوتشر بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "معين الشعباني طلب الرحيل عن صفوف المصري بعد الخسارة أمام فيوتشر".

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وأضاف "سمير حلبية رئيس النادي قرر تأجيل حسم مصير المدرب لحين عقد جلسة غدا".

وتابع "ستعقد جلسة رباعية غدا بين رئيس المصري والنائب مع معين الشعباني ومجدي تراوري غدا الاثنين لحسم مستقبله".

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من معين الشعباني لـ FilGoal.com: "بالفعل المدرب التونسي طلب الرحيل عن النادي".

وأضاف "المصري يعاني من الظلم التحكيمي بشكل واضح دون أن يكون هناك دفاعا عنا، وهناك أزمة في المستحقات أثرت على الفريق".

وخسر المصري خمس مباريات وتعادل مباراة واحدة في آخر ست مباريات لعبها في الدوري المصري.

وودع المصري الكونفدرالية من الدور ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي الذي توج باللقب في النهاية.

المصري الدوري المصري معين الشعباني
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