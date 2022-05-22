التشكيل - رمضان صبحي وفخر الدين في قيادة هجوم بيراميدز ضد الاتحاد

الأحد، 22 مايو 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي على مقاعد البدلاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 39 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة، ومثلهما عن الأهلي الثالث الذي لعب 16 مباراة.

بيراميدز
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