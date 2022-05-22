عادت ليالي الفرح بالأحمر والأسود.. ميلان بطل الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

بعد غياب 11 عاما عن المنصات، عادت ليالي السعادة إلى ساحة "بومو"، وتوج ميلان بطلا للدوري الإيطالي.

توج ميلان بطلا للدوري الإيطالي لموسم 2021/2022 وللمرة 19 في تاريخه.

ميلان انتصر في الجولة الختامية على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "تري كولوري"، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

فوز رفع رصيد ميلان إلى 86 نقطة، ليحسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي للمرة الـ19، ولأول مرة منذ موسم 2010/2011.

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ما قبل المباراة

دخل ميلان المباراة بهدف الفوز لضمان تحقيق اللقب، ودون النظر لمباراة إنتر الأخرى أمام سامبدوريا.

التشكيل

واختار ستيفانو بيولي البدء بـ أوليفيه جيرو في الهجوم، فيما حرس مايك ماينيان المرمى.

من جهة أخرى، تواجد رافاييل لياو تحت المهاجم، فيما بدأ زلاتان إبراهيموفيتش من مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

لم يحتج ميلان وقتا طويلا لأخذ الأسبقية. رافاييل لياو انطلق بسرعة على الجهة اليسرى في الدقيقة الـ17 ثم مرر عرضية أرضية، قابلها أوليفيه جيرو بتصويبة في المرمى.

ثم جاء الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة الـ33. لياو انطلق بسرعة على الجهة اليسرى وأرسل عرضية جديدة، قابلها جيرو بنفس الطريقة مسجلا الهدف الثاني.

هدف هو التاسع للنجم الفرنسي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

لياو هنا انتقل إلى الجهة اليمنى، وانتقلت معه الخطوة. انطلق بقوة وأرسل عرضية، قابلها فرانك كيسي هذه المرة في المرمى بالدقيقة الـ36، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح للضيوف.

الشوط الثاني

بيولي بدأ الشوط الثاني بدخول إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي.

ورد ساسولو بدخول فرانشيسكو مانجانيلي بدلا من ماكسيم لوبيز.

ثم شارك حميد تراوري في الدقيقة الـ58 بدلا من ديفيد فراتيسي.

وشارك جريجوري ديفيريل في الدقيقة الـ68 بدلا من دومينيكو بيراردي.

دخول السلطان

عاد زلاتان إبراهيموفيتش وشارك في الدقيقة الـ72. دخل رفقة براهيم دياز بدلا من جيرو، ورادي كرونيتش.

والسلطان إبراهيموفيتش ساهم بـ 23 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 8 أهداف وصنع ثلاثة آخرين في الدوري.

اللقب هو الخامس لصاحب الـ40 عاما بشكل عام من الدوري الإيطالي، والثاني رفقة الروسونيري.

زلاتان سجل الرابع بالفعل في الدقيقة الـ78 بعد عرضية من لياو قابلها برأسية، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع التسلل.

وجاءت آخر تبديلات ميلان في الدقيقة الـ81 بدخول أليساندرو فلورينزي، وأليسيو رومانيولي بدلا من فيكايو توموري، وأليكسيس ساليميكيريس.

باقي الدقائق مرت هادئة داخل الملعب، وصاخبة في المدرجات وسط احتفالات الجماهير الجنونية، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بثلاثية.

إنتر وسامبدوريا

وهناك في جيوسيبي مياتزا، فعل إنتر ما عليه وحقق الفوز. فاز على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

تقدم إيفان بيريسيتش بالهدف الأول في الدقيقة الـ49، قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

كوريا عاد وسجل الثالث في الدقيقة الـ57، لينتهي اللقاء بفوز إنتر بثلاثية.

فاز إنتر، لكن الفوز لم يكن كافيا مع انتصار ميلان، لينتهي الدوري بلقب غاب طويلا وعاد أخيرا لخزائن الأحمر والأسود.