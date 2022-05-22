تشكيل المصري - جريندو ومرعي يقودان الهجوم أمام فيوتشر

دفع معين الشعباني المدير الفني للمصري بالثنائي محمد جريندو وعمرو مرعي في هجوم فريقه لمواجهة فيوتشر.

ويلعب المصري ضد فيوتشر في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – أحمد علاء – هيثم لعيوني – حسن علي

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى – إلياس الجلاصي

الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي – محمد عنتر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شحاتة – إسلام أبو سليمة – أسامة الجزار – زياد فرج – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – إسلام جمال – حجاج عويس – حسين رجب

ويحتل المصري المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.