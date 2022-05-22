انتهى حسم الكالتشيو – ساسولو (0)-(3) ميلان.. إنتر (3)-(0) سامبدوريا.. الدوري بالأحمر والأسود

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان أمام إنتر

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ترتيب فرق القمة حاليا

1-ميلان: 86 نقطة.

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2-إنتر: 84 نقطة.

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ساسولو ضد ميلان (0-3)

نهاية المباراة.. ميلان بطلا للدوري الإيطالي

الفيديو يلغي الهدف للتسلل.

ق. 78 جووووول رااابع. عرضية لياو قابلها إبراهيموفيتش برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 جووووووووووووووول جديد.. عرضية قابلها لياو بتصويبة مباشرة في المرمى.

ق. 33 جوووووووووول جديد من جيرو.. عرضية من لياو ومتابعة من جيرو بنفس الطريقة في المرمى.

ق. 17 جوووووول أوووول. لياو ينطلق ويرسل عرضية قابلها جيرو بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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إنتر ضد سامبدوريا (2-0)

نهاية المباراة

ق. 55 جوووول ثاني لإنتر عن طريق خواكين كوريا.

ق. 49 جوووول أوووول لإنتر عن طريق إيفان بيريسيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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الدوري الإيطالي إنتر ميلان سامبدوريا ساسولو
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