NBA - ميامي هيت يحقق فوزا ثمينا أمام بوسطن ويخطف التقدم في نهائي الشرق

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

تقدم ميامي هيت في نتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعدما حقق الفوز على بوسطن سيلتيكس.

وفاز ميامي خارج ملعبه على بوسطن بنتيجة 109-103 ليتقدم في السلسلة بنتيجة 2-1.

وتألق بام أديبايو لاعب ميامي في المباراة وسجل 31 نقطة والتقطت 10 متابعات وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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ومن جانب بوسطن تألق جيلين براون وسجل 40 نقطة وأكمل 9 متابعات.

وشهدت المباراة إصابة جيمي باتلر نجم ميامي هيت الذي لم يستطع إكمال اللقاء.

NBA ميامي هيت بوسطن سيلتيكس
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