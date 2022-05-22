تشكيل إنتر - مارتينيز يقود الهجوم أمام سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي
الأحد، 22 مايو 2022 - 17:05
كتب : FilGoal
يقود لوتارو مارتينيز هجوم فريقه إنتر ميلان في ختام الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.
ويلعب إنتر ميلان ضد سامبدوريا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:
المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: ميلان سكرينيار – ستيفن دي فراي – دومفريس – نيكولو باريلا
الوسط: دينيزل بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوغلو – إيفان بيرسيتش
الهجوم: خواكين كوريا – لوتارو مارتينيز
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر والذي سيلعب ضد ساسولو.
ويحتاج إنتر للفوز مع خسارة ميلان أمام ساسولو من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي.
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