تشكيل ميلان – جيرو يقود الهجوم.. وزلاتان احتياطي أمام ساسولو
الأحد، 22 مايو 2022 - 16:52
كتب : FilGoal
يقود أوليفيه جيرو هجوم ميلان أمام ساسولو، فيما يتواجد زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء.
أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة ساسولو بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
تشكيل ميلان شهد البدء بـ مايك مينيان في حراسة المرمى، فيما يتواجد ثيو هيرنانديز كظهير أيسر.
ويقود أوليفيه جيرو الهجوم، فيما يبدأ فرانك كيسي بجانب ساندرو تونالي في وسط الملعب.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حارس: مايك مينيان.
الدفاع: ديفيد كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز.
الوسط: فرانك كيسي – ساندرو تونالي.
أمامهما: أليكسيس ساليمايكيرس – رادي كرونيتش – رافاييل لياو.
الهجوم: أوليفيه جيرو.
ويحتاج ميلان للفوز أو التعادل من أجل ضمان حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2011.
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