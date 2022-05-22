انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، وليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا منهنا

يمكنك متابعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون منهنا

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يحتاج مانشستر سيتي للفوز لحسم اللقب رسميا دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول.

حال تعادل مانشستر سيتي، سيحتاج لتعادل أو هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

على الجانب، يحتاج ليفربول للفوز مع تعثر مانشستر سيتي لحسم اللقب الـ20.

الحالة التي ستقودنا لمباراة فاصلة هي هزيمة مانشستر سيتي بستة أهداف دون مقابل وتعادل ليفربول مع ولفرهامبتون بخمسة أهداف لكل منهما.

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مانشستر سيتي وأستون فيلا

نهاية المباراة

ق82: جوووووووووووووووووووووووول جوندوجان يقلب النتيجة

ق78: جوووووووووووووول رودري يتعادل. جنووووووون

ق75: جووووووووووووول جوندوجان يقلص الفارق برأسية من داخل منطقة الجزاء

ق68: جوووووووووول ثاني لأستون فيلا عن طريق واتكينس

ق64: أرنولد يسدد ورودي يتصدى، صلاح يسدد بعدها فوق العارضة

ق59: اووووووووه كانسيلو يهدر فرصة هدف التعادل

ق54: أولي واتكينس يهدر انفرادا تاما بإديرسون بعد تمريةر من جون مكجين

ق50: خيسوس يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل منطقة الجزاء بتسديدة من داخل الست ياردات فوق العارضة

ق48: دي بروين يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

دخول زينشينكو وخروج فيرناندينو مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جوووووووووووول أول لأستون فيلا عن طريق ماتي كاش بعد عرضية من لوكاس ديني

ق30: خيسوس يهدر فرصة جديدة لمانشستر سيتي

ق27: رياض محرز يتوغل ويلغب عرضية إلى خيسوس ينقذها الدفاع قبل أن تصل إلى الشباك

ق22: تسديدة من فودين بجوار القائم بقليل

ق9: توقف اللعب لإصابة لوكاس ديني

ق8: خطأ من فيرناندينو وإيديرسون ينقذ الموقف

ق6: تسديدة قوية من كانسيلو في الدفاع

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ليفربول وولفرهامبتون

نهاية المباراة

ق88: جووووووووووووول ثالث من روبيرتسون بعد عرضية من فيرمينو

ق83: جووووووووووووووول صلاح يسجل

ق71: أليسون يتعملق أمام تسديدة هوانج هي تشان

ق70: دخول فيرمينو ودخول نابي كيتا

ق58: دخول محمد صلاح وخروج ديوجو جوتا

ق57: صلاح يستعد للدخول

ق52: جوتا يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل

ق50: ماني يسجل الهدف الثاني وتقنية الفيديو تلغي الهدف

خروج خوسيه سا ودخول رودي

خروج تياجو ألكانتارا ودخول جيمس ميلنر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: تياجو يغادر الملعب مصابا

ق38: هوانج هي تشان يهدر فرصة هدف مؤكد لولفرهامبتون بعد تمريرة من جوني

ق27: فرصة ثلاثية لليفربول تضيع بعد تسديدة من أرنولد في الدفاع ثم ماني في الدفاع وأخيرا روبيرتسون فوق العارضة

ق23: جوووووووووووول ماني يتعادل بتسديدة قوية على يسار سا بعد تمريرة من تياجو

ق21: خروج بيدرو نيتو مصابا ودخول هوانج

ق17: ديندونكر يهدر فرصة قتل المباراة، نيتو يتوغل ويلعب عرضية إلى ديندونكر الذي سدد فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء

ق9: تمريرة من تياجو إلى دياز وسا يخرج من مرماه لينقذ الهدف

ق3: جوووووول أول لولفرهامبتون عن طريق بيدرو نيتو

بداية المباراتين