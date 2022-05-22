التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وصبيحة يدعم دفاع المقاصة

الأحد، 22 مايو 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يقود باسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا أمام مصر للمقاصة في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري.

أما مصر للمقاصة فيدعم دفاعاته أحمد صبيحة ويقود الهجوم رشيد أحمد.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

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حارس المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - عبد الله محمود - مصعب البطاط

الوسط: بلال سعيداني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم

الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي

بينما تشكيل المقاصة:

حارس المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي - عبد الرحمن زين - أحمد صبيحة - هشام حافظ

الوسط: علي المصري - محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - محمد عادل أمو - كريم حلاوة

الهجوم: رشيد أحمد

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 19 مباراة بينما المقاصة برصيد 13 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وخسر سيراميكا كليوباترا مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي بهدفين، أما المقاصة ففاز في مباراته الأخيرة على الجونة بهدف دون مقابل.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا مصر للمقاصة
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