رابطة الأندية لـ في الجول: الأقرب موافقتنا على تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن الاقتراب من الموافقة على طلب الأهلي بتأجيل مواجهته أمام إيسترن كومباني والمقرر لها يوم الأربعاء.

وطلب الأهلي تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني وخوضها في فترة التوقف الدولي بعد موافقة منافسه على ذلك، ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم الإثنين الموافق 30 من مايو الجاري المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وقال ثروت سويلم لـ FilGoal.com "ندرس طلب الأهلي بتأجيل مباراته مع إيسترن كومباني بعد موافقته على أن تقام في فترة التوقف الدولي".

وكشف عضو رابطة الأندية "بالتأكيد نريد مساعدة ودعم ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا والأقرب موافقتنا على التأجيل".

واختتم سويلم تصريحاته "عامر حسين يدرس الموقف من أجل إيجاد حلول وموعد بديل وسنعلن القرار النهائي خلال ساعات".

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري وذلك بعد أن سجل هدفيه في الوقت بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث من 16 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.