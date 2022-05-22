رابطة الأندية لـ في الجول: الأقرب موافقتنا على تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني

الأحد، 22 مايو 2022 - 13:52

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن الاقتراب من الموافقة على طلب الأهلي بتأجيل مواجهته أمام إيسترن كومباني والمقرر لها يوم الأربعاء.

وطلب الأهلي تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني وخوضها في فترة التوقف الدولي بعد موافقة منافسه على ذلك، ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم الإثنين الموافق 30 من مايو الجاري المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

أخبار متعلقة
عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر إنبي: ما حدث أمام الأهلي إرهابا تحكيميا مؤتمر طولان: كان هناك إصرار على خسارتنا.. وهل يقدر الحكم على إلغاء هدف فوز الأهلي؟ طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين من نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال ثروت سويلم لـ FilGoal.com "ندرس طلب الأهلي بتأجيل مباراته مع إيسترن كومباني بعد موافقته على أن تقام في فترة التوقف الدولي".

وكشف عضو رابطة الأندية "بالتأكيد نريد مساعدة ودعم ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا والأقرب موافقتنا على التأجيل".

واختتم سويلم تصريحاته "عامر حسين يدرس الموقف من أجل إيجاد حلول وموعد بديل وسنعلن القرار النهائي خلال ساعات".

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري وذلك بعد أن سجل هدفيه في الوقت بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث من 16 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.

الدوري المصري الأهلي إيسترن كومباني رابطة الأندية
نرشح لكم
الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الزمالك غزل المحلة يكشف لـ في الجول مجالات تطوير ملعب النادي المقترحة عبد الحفيظ: أتمنى أن يرد عبد الفتاح على تلك المعلومة.. وهل سيتم إلغاء عقوبتي بروح القانون؟ عصام عبد الفتاح يكشف صحة هدف معلول.. والرد على السخرية من تصريح روح القانون موعد مباريات الأحد 22 مايو 2022.. الحسم في إنجلترا وإيطاليا وأربع مباريات في الدوري المصري موسيماني: لا أحد يفوز بكل شيء في كرة القدم.. لكني سأحاول عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر موسيماني: لا أمانع اللعب كل ثلاثة أيام.. ولماذا لا نفوز بإفريقيا للمرة الـ11
أخر الأخبار
بوكيتينو: لم أعلم ببقاء مبابي إلا قبل دقائق قليلة من إعلان النادي 2 دقيقة |
الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
مدير بايرن: نصير مزراوي أصبح لاعبا في صفوفنا.. الصفقة اكتملت 33 دقيقة |
غزل المحلة يكشف لـ في الجول مجالات تطوير ملعب النادي المقترحة 37 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية لـ في الجول: الأقرب موافقتنا على تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني 39 دقيقة | الكرة المصرية
غرناطة لـ في الجول: سنضم مغاربة جدد لتكرار تجربة براهيمي والعربي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كروس: ليفربول الآن أفضل مما كان عليه في 2018 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دي ماريا يوضح موقفه من الانضمام ليوفنتوس ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 2 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك