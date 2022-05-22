أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا

الأحد، 22 مايو 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - أندورا

تأهل نادي أندورا الذي يمتلكه جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة إلى الدرجة الثانية في إسبانيا لأول مرة في تاريخ النادي.

وفاز أندورا في مباراته الأخيرة بهدف دون مقابل على مورسيا ليتصدر مجموعته.

وأنهى أندورا المسابقة في الصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق 4 نقاط عن رديف فياريال.

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ويتولى إيدير سارابيا القيادة الفنية لفريق أندورا وعمل سابقا كمساعد لكيكي سيتيين خلال فترته في برشلونة.

نادي أندورا المنتمي لإمارة أندورا –الواقعة على الحدود الفرنسية الإسبانية-، يمتلكه جيرارد بيكيه نجم برشلونة، وينافس في المسابقات الإسبانية.

أندورا يعوض نادي ريوس الذي فشل في توفية الضمانات المالية، وفقد مقعده في القسم الثالث، ليستفيد نادي أندورا المملوك لـ جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ويعوضه.

ودفع أندورا مبلغ 452 ألف يورو رفقة عدة أندية أخرى قدمت طلبات بدورها مثل نادي زامورا، وخاين، وليناريس، ليقع اختيار الاتحاد الإسباني في الأخير على نادي بيكيه.

إيدير سارابيا (40 عاما) عمل مع بيكيه عن قرب وقتما كان مساعدا لـ كيكي سيتيين في تدريب برشلونة قبل عدة أشهر.

ويتولى سارابيا مهمة أندورا خلفا لـ ناتشو كاسترو، ومهمته الأساسية كانت الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وعمل سارابيا كمساعد لـ سيتيين في لاس بالماس، وريال بيتيس، وبرشلونة، وأثار كثير من الجدل خلال تولي قيادة برشلونة.

بيكيه

نجم دفاع برشلونة المخضرم وصاحب الإنجازات التاريخية مع منتخب إسبانيا، اشترى نادي أندورا في ديسمبر 2018، ليحقق النادي نجاحا فوريا تحت قيادة بيكيه ويدخل في سلسلة عدم هزيمة دامت 22 مباراة، ويصعد إلى القسم الرابع بنهاية الموسم الماضي.

أندورا لعب في السابق 18 موسما في دوري القسم الثالث الذي يتواجد فيه حاليا، ولم ينجح أبدا في الصعود إلى دوري القسم الثاني.

الفريق كان ينافس في المجموعة الثالثة التي تضم أندية الأقاليم الشرقية في إسبانيا.

الدوري الإسباني برشلونة أندورا
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