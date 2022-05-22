عصام عبد الفتاح يكشف صحة هدف معلول.. والرد على السخرية من تصريح روح القانون

الأحد، 22 مايو 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

فرحة علي معلول بعد احتسابه أمام إنبي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن صحة هدف علي معلول الثاني للأهلي في شباك إنبي.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة بعد تسجيل الأحمر هدفيه في الوقت الإضافي.

وقال عصام عبد الفتاح عبر قناة المحور: "يتم رسم الخط عند نهاية الكرة وأخر نقطة للاعب، وحسام حسن كان في موقف سليم لأن الكرة كانت أقرب لخط مرمى إنبي وهو ما يؤكد صحة هدف معلول الثاني".

أخبار متعلقة
عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر إنبي: ما حدث أمام الأهلي إرهابا تحكيميا مؤتمر طولان: كان هناك إصرار على خسارتنا.. وهل يقدر الحكم على إلغاء هدف فوز الأهلي؟ طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين من نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف رئيس لجنة الحكام "هناك من سخر من تصريحي عن روح القانون بعد هدف الأهلي الملغي في شباك البنك الأهلي، العدالة هي التي يتم بناء قانون كرة القدم عليها".

وأوضح "الأمر أشبه بهدف علي خليل مع الزمالك في شباك الإسماعيلي ورغم احتساب الهدف اعترف اللاعب بعدم صحة الهدف مما جعل الحكم يلغي الهدف لتحقيق العدالة".

وشدد عبد الفتاح "أتمنى نشر الثقافة التحكيمية لأن ما أقوله صحيح، صرحت أن تقنية الفيديو لا تتدخل في حالة الهدف ولكن في حالات القوية يمكن أن يتدخل".

وكشف رئيس لجنة الحكام "المسؤول الأول في العالم عن تقنية الفيديو عندما أرسلت له الحالة قال أن الـ VAR لا يتدخل في تنفيذ الركلات الحرة ولكن من حق الحكم اتخاذ القرار الصحيح الذي يؤدي إلى العدالة".

وتابع "يسخرون من تصريح الاحتواء لمحمد عادل الذي أدار أحد أفضل مباريات القمة تحكيميا، وفي الحقيقة يتم تدريس الاحتواء للحكام لكيفية التعامل في المباريات".

واختتم تصريحاته "أي أن الحكم يمكن أن يغفل منح لاعب بطاقة صفراء للحفاظ على المباراة".

الدوري المصري الأهلي معلول إنبي
نرشح لكم
موعد مباريات الأحد 22 مايو 2022.. الحسم في إنجلترا وإيطاليا وأربع مباريات في الدوري المصري موسيماني: لا أحد يفوز بكل شيء في كرة القدم.. لكني سأحاول عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر موسيماني: لا أمانع اللعب كل ثلاثة أيام.. ولماذا لا نفوز بإفريقيا للمرة الـ11 إنبي: ما حدث أمام الأهلي إرهابا تحكيميا مؤتمر طولان: كان هناك إصرار على خسارتنا.. وهل يقدر الحكم على إلغاء هدف فوز الأهلي؟ طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين من نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية سلسلة سلبية ومعلول +90 في أبرز أرقام الأهلي وإنبي
أخر الأخبار
فيرناندينيو يستخدم تغريدة قديمة في توديع مانشستر سيتي دقيقة | الدوري الإنجليزي
عصام عبد الفتاح يكشف صحة هدف معلول.. والرد على السخرية من تصريح روح القانون 39 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 22 مايو 2022.. الحسم في إنجلترا وإيطاليا وأربع مباريات في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
"اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي 10 ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - نهائي مصري خالص في بطولة العالم رجال وسيدات 10 ساعة | رياضات أخرى
موسيماني: لا أحد يفوز بكل شيء في كرة القدم.. لكني سأحاول 10 ساعة | الكرة المصرية
عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر 11 ساعة | الكرة المصرية
موسيماني: لا أمانع اللعب كل ثلاثة أيام.. ولماذا لا نفوز بإفريقيا للمرة الـ11 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 2 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك