عصام عبد الفتاح يكشف صحة هدف معلول.. والرد على السخرية من تصريح روح القانون

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن صحة هدف علي معلول الثاني للأهلي في شباك إنبي.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة بعد تسجيل الأحمر هدفيه في الوقت الإضافي.

وقال عصام عبد الفتاح عبر قناة المحور: "يتم رسم الخط عند نهاية الكرة وأخر نقطة للاعب، وحسام حسن كان في موقف سليم لأن الكرة كانت أقرب لخط مرمى إنبي وهو ما يؤكد صحة هدف معلول الثاني".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "هناك من سخر من تصريحي عن روح القانون بعد هدف الأهلي الملغي في شباك البنك الأهلي، العدالة هي التي يتم بناء قانون كرة القدم عليها".

وأوضح "الأمر أشبه بهدف علي خليل مع الزمالك في شباك الإسماعيلي ورغم احتساب الهدف اعترف اللاعب بعدم صحة الهدف مما جعل الحكم يلغي الهدف لتحقيق العدالة".

وشدد عبد الفتاح "أتمنى نشر الثقافة التحكيمية لأن ما أقوله صحيح، صرحت أن تقنية الفيديو لا تتدخل في حالة الهدف ولكن في حالات القوية يمكن أن يتدخل".

وكشف رئيس لجنة الحكام "المسؤول الأول في العالم عن تقنية الفيديو عندما أرسلت له الحالة قال أن الـ VAR لا يتدخل في تنفيذ الركلات الحرة ولكن من حق الحكم اتخاذ القرار الصحيح الذي يؤدي إلى العدالة".

وتابع "يسخرون من تصريح الاحتواء لمحمد عادل الذي أدار أحد أفضل مباريات القمة تحكيميا، وفي الحقيقة يتم تدريس الاحتواء للحكام لكيفية التعامل في المباريات".

واختتم تصريحاته "أي أن الحكم يمكن أن يغفل منح لاعب بطاقة صفراء للحفاظ على المباراة".