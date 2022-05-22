موعد مباريات الأحد 22 مايو 2022.. الحسم في إنجلترا وإيطاليا وأربع مباريات في الدوري المصري

الأحد، 22 مايو 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يشهد اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو 2022 عددا من المباريات المرتقبة.

وسيتم حسم بطل الدوري الإنجليزي وأيضا الإيطالي مساء اليوم في نهاية منافسات البطولتين.

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الدوري المصري

تقام أربع مباريات مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي في الرابعة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما في السادسة والنصف فتقام مباراتين، إذ يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق مصر للمقاصة وتذاع عبر أون تايم سبورت 3.

بينما يستضيف المصري فريق فيوتشر على ملعب برج العرب في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم منافسات اليوم من لادوري بمواجهة بين الاتحاد وبيراميدز على استاد الإسكندرية في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

اليوم المرتقب لمواجهات الجولة الأخيرة من المسابقة لحسم بطل الدوري والمتأهل الرابع لدوري أبطال أوروبا وأخيرا الهابط الثالث.

وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في الخامسة مساء.

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما أرسنال فيستضيف فريق إيفرتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

ويحل توتنام ضيفا على نورويتش ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يتم حسم بطل الدوري الإيطالي مساء اليوم.

يحل ميلان ضيفا على ساسولو في السادسة مساء ويكفيه التعادل لحصد اللقب.

بينما يستضيف إنتر فريق سامبدوريا في نفس التوقيت وينتظر تعثر غريمه التقليدي.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري المصري
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