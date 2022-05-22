"اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي

تفاعل لاعبو ريال مدريد مع خبر تجديد تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ورفضه الانتقال إلى الميرينجي، بطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ كريم بنزيمة عبر قصص إنستجرام، حيث نشر صورة لإصبعه يشير إلى شعار ريال مدريد.

فسر راديو مونت كارلو هذه الإشارة بكونها إما تركيزا على الموعد القادم وهو نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 28 مايو، وإما أنها إشارة لكون ريال مدريد فوق جميع اللاعبين.

في الإطار ذاته نشر رودريجو جوس جناح الميرينجي عبر تويتر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد.

أما فينسيوس جونيور، فقد كتب عبر إنستجرام: "جماهير ريال مدريد، شكرا لكم على الدعم هذا الموسم. الفوز بقميص ريال مدريد شعور لا يمكن تفسيره. الآن نتجه نحو الـ 14، نراكم في باريس".

ويقام نهائي دوري الأبطال في العاصمة الفرنسية.

أما لوكا مودريتش نجم وسط الفريق، فقد كتب عبر تويتر: "دوري مميز للغاية قد انتهى. الآن حان وقت التفكير في باريس. هيا يا مدريد".

الأكثر صراحة ربما كان فيديريكو فالفيردي الذي كتب عبر تويتر: "الانتماء لريال مدريد هو امتياز لا يستطيع الجميع الحصول عليه".

Fin de una temporada increíble 🤍 Ser del madrid es un privilegio que no todos pueden tener Gracias afición, aún queda lo mejor 🙏🏼 pic.twitter.com/vs1QTAgxha — Fede Valverde (@fedeevalverde) May 21, 2022

وأخيرا قال لوكاس فاسكيز عبر تويتر: "وداعا لبطولة دوري فريدة من نوعها. يا له من حظ حين تكون في ريال مدريد".