"اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي

الأحد، 22 مايو 2022 - 00:58

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

تفاعل لاعبو ريال مدريد مع خبر تجديد تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ورفضه الانتقال إلى الميرينجي، بطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ كريم بنزيمة عبر قصص إنستجرام، حيث نشر صورة لإصبعه يشير إلى شعار ريال مدريد.

فسر راديو مونت كارلو هذه الإشارة بكونها إما تركيزا على الموعد القادم وهو نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 28 مايو، وإما أنها إشارة لكون ريال مدريد فوق جميع اللاعبين.

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في الإطار ذاته نشر رودريجو جوس جناح الميرينجي عبر تويتر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد.

أما فينسيوس جونيور، فقد كتب عبر إنستجرام: "جماهير ريال مدريد، شكرا لكم على الدعم هذا الموسم. الفوز بقميص ريال مدريد شعور لا يمكن تفسيره. الآن نتجه نحو الـ 14، نراكم في باريس".

ويقام نهائي دوري الأبطال في العاصمة الفرنسية.

أما لوكا مودريتش نجم وسط الفريق، فقد كتب عبر تويتر: "دوري مميز للغاية قد انتهى. الآن حان وقت التفكير في باريس. هيا يا مدريد".

الأكثر صراحة ربما كان فيديريكو فالفيردي الذي كتب عبر تويتر: "الانتماء لريال مدريد هو امتياز لا يستطيع الجميع الحصول عليه".

وأخيرا قال لوكاس فاسكيز عبر تويتر: "وداعا لبطولة دوري فريدة من نوعها. يا له من حظ حين تكون في ريال مدريد".

ريال مدريد كيليان مبابي كريم بنزيمة
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