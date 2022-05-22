موسيماني: لا أحد يفوز بكل شيء في كرة القدم.. لكني سأحاول

الأحد، 22 مايو 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه من الصعب أن يحقق أي شخص الفوز بكل شيء في كرة القدم.

وفاز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نستحق الفوز على إنبي والفريق البترولي كانت له فرصة واحدة بخلاف الهدف".

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وأضاف "لم أكن متأكدا من الفوز في الوقت القاتل ولكن تأكدت من التسجيل".

وأكمل "الأهلي منذ تأسيسه وهو مطالب بالفوز في كل شيء والجمهور له الحق في ذلك لأن أي فريق في العالم جمهوره يريده أن يحقق الانتصارات".

وواصل "مانويل جوزيه كان هنا في الأهلي وحقق الكثير من الإنجازات لكنه لم يفز بكل شيء".

واستمر "لا يمكن أن تكسب كل شيء في كرة القدم ومن الممكن أن تنظر حولك في العالم وستعرف أنها الحقيقة".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد أريد أن أفوز بكل شيء مع الأهلي لكني لا أعرف هل سأحقق ذلك أم لا، ولكن بالتأكيد سأحاول أن أفعلها".

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