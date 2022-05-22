مؤتمر طولان: كان هناك إصرار على خسارتنا.. وهل يقدر الحكم على إلغاء هدف فوز الأهلي؟

الأحد، 22 مايو 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

حلمي طولان - عبد الناصر محمد - الجهاز الفني لـ إنبي

أبدى حلمي طولان مدرب إنبي انزعاجه من طريقة خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب، وهي المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي: "كنا متقدمين على الأهلي حتى الدقيقة 95. لن أتكلم والحكم يبقى للناس".

وأضاف "هدف فوز الأهلي أتى من تسلل واضح للغاية. هناك مليون شخص أرسله لي بعد تسجيله مباشرة".

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وبسؤاله عن سبب أخذ الحكم برأي تقنية الفيديو قال: "هل كان يقدر على ذلك"؟

وتابع طولان "أبارك للنادي الأهلي وأتمنى حظ أفضل للاعبي فريقي. كنا فائزين على بطل إفريقيا حتى الدقيقة 95".

وواصل "لا أعرف سبب طرد إبراهيم يحيى حتى الآن ولا أعرف ماذا دار بينه وبين الحكم. ذهب إليه ليطالبه بمراجعة تقنية الفيديو وفوجئت بالطرد بعد ذلك. لم أقابل اللاعب بعد ولا أعرف ماذا حدث".

وعن هدف إنبي في شباك الأهلي قال طولان: "استخدمت جون إيبوكا كوسيلة لتشتيت لاعبي الأهلي، ولعبت بطريقة 6-3-1 في نهاية المباراة لكبح جماح هجوم الأهلي بخمسة لاعبين وهذا طبيعي".

وأضاف "الركلات الثابتة مهمة للغاية بالنسبة لكل الفرق فهي تمثل خطورة كبيرة. الفرق الكبيرة يمكنها استجماع شتات أنفسها سريعا، هذا ما قلته للفريق قبل المباراة".

وتابع "نجحنا في الاستمرار حتى الدقيقة 94 ونصف. كان هناك إصرار كبير للغاية على خسارتنا ولكن لا أعرف مِن جانب مَن".

وأوضح "أشكر فريقي على مباراة اليوم. الضغط المستمر وطرد إبراهيم يحيى وهدف التعادل كلها عوامل أفقدت اللاعبين التركيز بسبب شعورهم بالظلم وافتقارهم للحماية".

واختتم "نحن نعرف معنى الشرف والأمانة والإخلاص، وهناك الكثير من الناس لا يعرفونه. ألعب أمام الأهلي والزمالك بنفس الروح والإخلاص".

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