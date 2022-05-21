انتهت في الدوري - إنبي (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل
السبت، 21 مايو 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.
ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.
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انتهت
ف 97: الأهلي يسجل الفوز عن طريق علي معلول
ق 95: طرد إبراهيم يحيى و
ق 94: جووول التعادل.. علي معلول
ق 82: مشاركة حسام حسن وزياد طارق بدلا من طاهر ومحمد شريف
ق 77: جاد يتألق ويبعد ركلة حرة لمعلول
ق 75: جووول أووول مصطفى شلبي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك الشناوي
ق 72: مشاركة بيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد
ق 69: إصابة كريم فؤاد وخروجه
ق 65: تسديدة من مصطفى شلبي سهلة في دي الشناوي
ق 60: تغيير أول للأهلي بنزول أحمد حمدي بدلا من صلاح محسن
ق 57: بطاقة صفراء لزياد كمال
ق 53: ضغط قوي من هجوم الأهلي واستبسال من دفاع إنبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: صلاح ريكو يتحصل على بطاقتة صفراء بعد عرقلة رامي ربيعة
ق 38: صلاح محسن يتلقى كرة طولية من طاهر ويسدد منفردا أعلى من العارضة
ق 29: مصطفى دويدار يسدد كرة أعلى عارضة الشناوي
ق 23: مصطفى شلبي يراوغ لاعبان من الأهلي ويسدد كرة جاءت سهلة في يد الشناوي.
ق 15: تمهيد من محمد شريف للكرة إلى أفشة الذي سدد كرة أرضية أبعدها جاد لركنية
ق 12: محمود جاد يتالق ويبعد الكرة قبل محمد شريف
ق 3: عرضية من صلاح محسن ورأسية من محمد شريف هيأها لحسين الشحات الذي لم يشتت
ق 1: إيبوكا يتسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعد مرواغة رامي ربيعة لكن كرته تمر بجوار القائم
بداية اللقاء