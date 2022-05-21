انتهت في الدوري - إنبي (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل

السبت، 21 مايو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

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انتهت

ف 97: الأهلي يسجل الفوز عن طريق علي معلول

ق 95: طرد إبراهيم يحيى و

ق 94: جووول التعادل.. علي معلول

ق 82: مشاركة حسام حسن وزياد طارق بدلا من طاهر ومحمد شريف

ق 77: جاد يتألق ويبعد ركلة حرة لمعلول

ق 75: جووول أووول مصطفى شلبي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك الشناوي

ق 72: مشاركة بيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد

ق 69: إصابة كريم فؤاد وخروجه

ق 65: تسديدة من مصطفى شلبي سهلة في دي الشناوي

ق 60: تغيير أول للأهلي بنزول أحمد حمدي بدلا من صلاح محسن

ق 57: بطاقة صفراء لزياد كمال

ق 53: ضغط قوي من هجوم الأهلي واستبسال من دفاع إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: صلاح ريكو يتحصل على بطاقتة صفراء بعد عرقلة رامي ربيعة

ق 38: صلاح محسن يتلقى كرة طولية من طاهر ويسدد منفردا أعلى من العارضة

ق 29: مصطفى دويدار يسدد كرة أعلى عارضة الشناوي

ق 23: مصطفى شلبي يراوغ لاعبان من الأهلي ويسدد كرة جاءت سهلة في يد الشناوي.

ق 15: تمهيد من محمد شريف للكرة إلى أفشة الذي سدد كرة أرضية أبعدها جاد لركنية

ق 12: محمود جاد يتالق ويبعد الكرة قبل محمد شريف

ق 3: عرضية من صلاح محسن ورأسية من محمد شريف هيأها لحسين الشحات الذي لم يشتت

ق 1: إيبوكا يتسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعد مرواغة رامي ربيعة لكن كرته تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

الدوري المصري في الدوري الأهلي إنبي
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