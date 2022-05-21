اسكواش - الاحتفال بالنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للرجال والسيدات

تحتفل مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 27 مايو الجاري حتى 3 يونيو المقبل، والتي تقدمها شركة IEVENTS تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبرعاية البنك التجاري الدولي CIBوالرعاة البلاتينيين Carrier وAncient Hill والشريك التلفزيوني الرسمي أون تايم سبورتس والراعي الفضي Moods. وتنطلق البطولة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش(PSA) و- dunlop والاتحاد المصري للاسكواش بمشاركة 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار.

انطلاق البطولة من 27 مايو الى 3 يونيو 2022 بمشاركة 96 لاعب من 21 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم مدينة الجونة بحضور كل من معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أليكس جوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش، والأستاذ عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، والأستاذ محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "في البداية احب اتوجه بالشكر لشركة اوراسكوم للتنمية علي دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA، والتي استمرت في النجاح والتطور علي مدار 10 اعوام، حيث تُعد واحدة من سلسلة بطولات وفعاليات رياضية تقوم بها الدولة المصرية لدعم القطاع الرياضي، عن طريق التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مثل ما نشهده في بطولة الجونة الدولية للاسكواش من تعاون الوزارة مع شركة اوراسكوام للتنمية وشركة IEVENTS ".

أكد وزير الشباب والرياضة على أن دعم القطاع الخاص هو نهج وهدف تعمل الوزارة عليه منذ سنوات، من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، ويظهر ذلك من خلال استضافة العديد من البطولات على أرض مصرية، مضيفاً أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر، تأكيداً على ثقة الاتحادات الدولية في الدولة المصرية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تنظيم واستضافة هذه البطولة، والتي تُعد إحدى قصص النجاح لكل لاعبي الاسكواش المصريين.

أضاف دكتور أشرف صبحي ان الاسكواش في مصر يُعد مشروعاً قومياً، وأحد آليات تحويل الرياضة لقطاع اقتصادي، مشيراً الي أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش هي بطولة رائدة على مستوى الألعاب الفردية، واستمراراً لهيمنة مصر على رياضة الاسكواش عالمياً، موضحاً أن هذه البطولة تعمل على الترويج للمدن السياحية في مصر مثل مدينة الجونة.

أشار "صبحي" خلال كلمته الي المشروع القومي لموهبي الاسكواش والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذي يُعد نواه حقيقية للعبة الاسكواش داخل مصر مستقبلاً، مشيراً الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد مشروعاً قومياً للاسكواش في المدارس.

وأضاف أليكس جوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش: رياضة الاسكواش في مصر بدأت منذ ما يقرب من 27 عام حيث تميزت مصر على المستوى الفني بوجود لاعبين على مستوى عالمي وبدعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص موجهاً الشكر لجميع القائمين على أمر البطولة في شركة أوراسكوم للتنمية على التنظيم الرائع والجهود الخارقة التي يبذلونها لكي تخرج بطولات الاسكواش بهذا المستوى علي مدار 10 اعوام وفقاً لأرقى المقاييس العالمية للعبة، مشدداً على أن الاتحاد لا يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لهذه البطولة التي تعد أحد أهم البطولات العالمية البلاتينية."

في حين صرح محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة أنه على مدار التسع أعوام الماضية شارك في البطولة أكثر من 376 لاعباً من 29 دولة؛ بإجمالي جوائز نقدية أكثر من 2 مليون دولار، كما قامت العديد من القنوات التلفزيونية العالمية والإقليمية بتغطية البطولة، مما ساهم في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن قدرة مصر ومدينة الجونة على تنظيم واستضافة بطولات طبقا للمقاييس والمعايير العالمية لتعزيز السياحة الرياضية.

وقال: "نشعر بالفخر لتربع مصر على عرش رياضة الاسكواش عالميا، وبمساهمة شركة أوراسكوم للتنمية في نشر الوعي عن اللعبة محليا من خلال بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات والتي تطورت على مدار الأعوام الماضية يصاحبها تطوير مدينة الجونة لتناسب المتطلبات العالمية، حيث تمتلك مدينة الجونة 4 ملاعب اسكواش لإقامة الأدوار الأولى، فضلا عن الملعب الزجاجي في مركز الجونة الدولي للمؤتمرات والثقافة، والذي تُقام به الأدوار النهائية للعام الثاني على التوالي."

كما أثنى عاشور على جهود التعاون الجادة من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للاسكواش، الذين لا يدخرون جهداً لتقديم الدعم والإرشاد لخروج بطولة الجونة بصورة تناسب مكانة مصر عالميا.

ومن جهته أعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS عن سعادته الغامرة بمرور أكثر من 10 سنوات على بداية الحلم الذي كان يحلم بتحقيقه وهو اقامة بطولة اسكواش على ارض مصرية وفي موقع مختلف مثل مدينة الجونة. أشاد منسي خلال كلمته على دعم اوراسكوم للتنمية لاقامة البطولة على الرغم من التحديات التي قاموا بمواجهتها سوياً، ولكن استمر التعاون والنجاح على مدار السنوات الماضية بدعم ايضا من وزارة الشباب والرياضة التي استطاعات من خلال جهودها المستمرة على تغيير الخريطة الرياضية على مدار الاعوام الماضية والاتحاد الدولي للاسكواش لجعل البطولة في هذة المكانة المتميزة اليوم واستدامة النجاح على مدار 10 سنوات. "

وصرح منسي بفخره بفتح البطولة الباب لكثير من الشركات لاقامة بطولات للاسكواش بدعم من الشركات الخاصة والبنوك مثل الدعم التي تشهده بطولة الجونة للاسكواش من البنك التجاري الدولي CIB “

كلمة الأستاذ عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري "دعم البطولات كان أحد التوجهات التي كنت اطمح لها منذ بدء عملي، واليوم أستطيع ان اري نجاح واحدة من أكبر البطولات في مصر "بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات "والتي نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تنظيمها والتى بدأتها شركة أوراسكوم للتنمية وشركة IEvents والاتحاد الدولي للاسكواش الذي قمنا بالتعاون معه على اقامة بطولات عديدة خلال جائحة الكورونا في ظل توقف البطولات في الدول الاخري."

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. هذا وتتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية من مرافق وتجهيزات لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.ش