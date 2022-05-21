انتهت الدوري المصري – المقاولون (0)–(1) طلائع الجيش.. إيسترن (2)–(2) سموحة

السبت، 21 مايو 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

طلائع الجيش في مواجهة إنبي - كأس الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي طلائع الجيش أمام المقاولون العرب وإيسترن كومباني ضد سموحة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب اضغط هنا.

انتهت

ق 72: جوووول الجيش يسجل هدف التقدم عن طريق فيكتوري

ق50 سدد مامادو أنياص تسديدة قوية مرت بالقرب من مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 أمير عابد لاعب المقاولون يقود هجمة من الجهة اليمنى لككن علي الفيل لاعب الطلائع يتدخل ويقطع الكرة

ق30 حاول ممادو انياص تسجي هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها تحولت إلى ركلة ركنية

ق27 هدد مصطفى الزمتاري مرمى المقاولون العرب بتسديدة يسارية مرت بجوار المرمى

ق20 قاد لويس إدوار هينستروزا هجمة خطيرة للمقاولون العرب لكن دفاع طلائع الجيش تدخل في اللحظات الأخيرة

ق10 تبادل السيطرة على مجريات المباراة بين الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب

انطلاق المباراة

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لمتابعة مباراة سموحة وإيسترن كومباني اضغط هنا.

انتهت

ق 97: جوووول التعادل أليا سيلا برأسية يستغل خروج خاطئ ويسجل هدف التعادل لسموحة

ق 65: جووول تقليص الفارق مروان حمدي يسجل برأسية هدف لسموحة

ق50 حكم اللقاء يتراجع احتساب ركلة جزاء لسموحة بعد الرجوع لتقنية الفار

ق 47 أحمد السعيد "متعب" يسجل الهدف الثاني لنادي ايسترن بعد عرضية رائعة من عماد ميهوب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 انحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين

ق35 حمدي علاء يرسل تمريرة بينية خطيرة ينقذها دفاع ايسترن كومباني

ق18 تهديد أول من سموحة عن طريق مروان حمدي لكن حكم المباراة يحتسب خطأ على المهاجم الدولي

ق9 محمد صالح يسجل الهدف الأول لنادي ايسترن كومباني من ركلة جزاء سددها على يسار الهاني سليمان

ق8 أحمد أمين أوفا يحصل على ركلة جزاء بعد التعرض للعرقلو من جانب أحمد حكم مدافع سموحة

ق6 هجوم ضاغط من ايسترن كومباني وفرصة أولى ضائعة عن طريق أحمد أمين "أوفا"

انطلاق المباراة

الدوري المصري
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