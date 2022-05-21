تشكيل الدوري المصري – متعب و أوفا أساسيان مع إيسترن كومباني..و مروان حمدي يقود سموحة

أعلن كل من علاء عبدالعال مدرب إيسترن كومباني وعبد الحميد بسيوني مدرب سموحة عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويعتمد عبدالحميد بسيوني على مروان حمدي في قيادة هجوم سموحة .

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

الحارس: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – أحمد حكم – خالد عبدالفتاح

الوسط: أحمد بيكهام – أحمد حمص – محمد عبد العاطي

الهجوم: صديق أوجولا – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي.

بينما يعول علاء عبدالعال مدرب إيسترن كومباني على أحمد أمين "أوفا" في قيادة فريقه.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

الحارس: أحمد دعدور

الدفاع: الحسين طه – كمال أبو الفتوح – محمد صالح – صابر أشرف

الوسط: أحمد حمزة – محمد ناصر "مودي" – محمد رمضان _ أحمد السعيد "متعب"

الهجوم: احمد أمين "أوفا" – عماد ميهوب.

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

فيما يتواجد إيسترن كومباني الـ18 (الأخير) برصيد 11 نقطة.