تشكيل الدوري المصري – زيزو أساسي مع المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش

السبت، 21 مايو 2022 - 15:19

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

أعلن كل من محمد عودة مدرب المقاولون العرب وطارق العشري مدرب طلائع الجيش عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويعتمد محمود عودة على محمود عبد العزيز "زيزو" في تشكيل الفريق الأساسي أمام طلائع الجيش.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

الحارس: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروق كابور – حسن الشامي

الوسط: محمود عبدالعزيز - أحمد الشيمي – أحمد عفيفي

الهجوم: لويس إدوار هينستروزا – جون أوكلي – أمادو نياص.

بينما اختار طارق العشري مدرب طلائع الجيش ثلاثي هجومي لقيادة فريقه.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

الحارس: محمد بسام

الدفاع: زولا – علي الفيل – الزناري – محمد ناصف

الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

الهجوم: رجب عمران – فيكتور – أحمد سمير.

المقاولون العرب طلائع الجيش الدوري المصري
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