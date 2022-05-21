مواعيد مباريات السبت 21-5-2022 والقنوات الناقلة – الأهلي يواجه إنبي.. و ختام الدوري الفرنسي

السبت، 21 مايو 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - محمد شريف

يواجه الأهلي منافسه إنبي في الدوري المصري فيما تُلعب الجولة 38 (الأخيرة) من منافسات الدوري الفرنسي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت والموافق 21 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يلعب النادي الأهلي ضد إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 15 بمسابقة الدوري في تمام التاسعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

فيما يواجه طلائع الجيش منافسه المقاولون العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2.

ويستضيف إيسترن كومباني منافسه سموحة في تمام الساعة الرابعة مساء في لقاء يذاع عبر قناة اون تايم سبورت 1.

الدوري الإسباني

يستضيف فالنسيا منافسه سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

يستقبل باريس سان جيرمان منافسه ميتز ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الفرنسي في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب أولمبيك مارسيليا ضد ستراسبورج في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يواجه يوفنتوس منافسه فيورنتينا ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإيطالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع وتذاع المباراة على القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

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