العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا

الجمعة، 20 مايو 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

مدريد

فرض بيتيس نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على مضيفه ريال مدريد.

وتعادل الملكي أمام بيتيس بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني.

عقدة ريال مدريد مستمرة حيث فشل في هز شباك بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو للموسم الخامس على التوالي.

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وبات بيتيس أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يخرج بشباك نظيفة خلال مواجهات ريال مدريد بملعبه في 5 مواسم متتالية.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

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أحداث المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي وأضاع فرصة خطيرة بعد انطلاقة فينسيوس جونيور لكن حارس بيتيس تدخل قبل وصول الكرة لكريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

رد بيتيس جاء عن طريق نبيل فقير الذي سدد كرة قوية تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 10.

وارتقى خوانمي مهاجم بيتيس أعلى مدافعي ريال مدريد ولكن كورتوا تصدى لها أيضا.

وحاول كاسيميرو مباغتة حارس بيتيس المتقدم عن مرماه لكنه تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

واصل ريال مدريد الضغط الهجومي مع بداية الشوط الثاني وتصدى روي سيلفا حارس بيتيس لفرصة هدف مؤكد بعد تسديدة كريم بنزيمة.

قائد بيتيس أندراس جوادرادو سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد لكن كورتوا تعامل معها بنجاح.

ومرت رأسية رودريجو بجوار مرمى بيتيس بقليل ليضيع فرصة هدف محقق لريال مدريد.

وكاد كريم بنزيمة يواصل هوايته بتسجيل الأهداف القاتلة بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء بيتيس ولكنه سدد أعلى المرمى.

المخضرم خواكين كان قاب قوسين أو أدني من قتل المباراة والحصول على النقاط الثلاث لفريقه لكنه أخطأ المرمى.

ريال مدريد الذي ضمن التتويج بلقب الدوري قبل 4 جولات من النهاية رفع رصيده إلى 86 نقطة.

فيما رفع بيتيس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري.

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